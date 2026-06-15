به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان زیرکوه با ادای احترام به ۱۶۴ شهید این منطقه و خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: مردم این منطقه همواره جانانه پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و امروز نیز افتخار میزبانی این اجلاسیه را بر عهده دارند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا تأکید کرده‌اند، اظهار کرد: ایشان فرموده‌اند گاهی اجر زنده نگه داشتن خون شهید کمتر از خود شهادت نیست و نباید اجازه داد غبار فراموشی بر خاطرات و نام شهدا بنشیند.

کاظمی ادامه داد: جلسات بزرگداشت شهدا در حقیقت ادامه حرکت جهادی و استمرار راه شهادت است و اگر نام شهدا تکرار نمی‌شد و احترام به آنان و خانواده‌هایشان به یک فرهنگ عمومی تبدیل نمی‌شد، بسیاری از ارزش‌های بزرگ به فراموشی سپرده می‌شد.

وی افزود: باید روز به روز یاد شهدا، نام شهدا و درس‌آموزی از سبک زندگی آنان در جامعه گسترش یابد، زیرا یکی از نیازهای اساسی کشور زنده نگه داشتن نام شهیدان است.

اهمیت گرامیداشت یاد شهدا

وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که چرا رهبر معظم انقلاب چنین تعابیر بلندی درباره یادواره‌های شهدا دارند، بیان کرد: گرامیداشت شهدا در حقیقت توسعه و ترویج آرمان‌های بلند انسانی و سبک زندگی قرآنی و الهی است که در وجود شهدا تجلی یافته است.

وی با بیان اینکه گرامیداشت شهدا، تکریم یک فرد نیست، بلکه پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌هایی است که شهدا برای آن جان خود را تقدیم کردند، افزود: شهادت بالاترین فضیلت و جایگاه برای انسان است و شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

به گفته وی، قرآن کریم و روایات اسلامی، جایگاهی بسیار رفیع برای شهیدان ترسیم کرده‌اند و آنان را در کنار انبیا، صدیقین و صالحان قرار داده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه «شهادت هنر مردان خداست»، تأکید کرد: مهم‌ترین رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی، فرهنگ ایثار و شهادت است.

ایثار و شهادت مهم‌ترین مولفه انقلاب

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر مهم‌ترین مؤلفه قدرت آمریکا تجهیزات نظامی و قدرت برخی کشورها اقتصاد و فناوری است، مهم‌ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ ایثار و شهادت است و قدرت موشکی، توان نیروهای مسلح، اقتدار مردمی و سایر ظرفیت‌های کشور در سایه همین فرهنگ معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: امروز دشمنان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا این فرهنگ را از ملت ایران بگیرند، اما ملت ایران با برگزاری چنین یادواره‌هایی، این سرمایه عظیم را حفظ کرده است.

کاظمی به تحولات اخیر کشور اشاره کرد و گفت: جنگی که بر ملت ایران تحمیل شد، یکی از پیچیده‌ترین و عظیم‌ترین جنگ‌های تاریخ بود، زیرا دشمن از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، فناوری‌های روز، امکانات اطلاعاتی و ماهواره‌ای و همچنین پشتیبانی گسترده قدرت‌های جهانی برخوردار بود.

وی افزود: متأسفانه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نیز در برابر جنایت‌ها سکوت کردند و حتی برخی از آنان در عمل به ابزاری در اختیار نظام سلطه تبدیل شدند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دشمن تنها به جنگ نظامی اکتفا نکرد، گفت: جنگ رسانه‌ای، شناختی و اقتصادی بخش مهمی از این نبرد بود و دشمن تلاش داشت تاب‌آوری مردم را هدف قرار دهد.

جنگ رسانه‌ای ادامه دارد

کاظمی بیان کرد: امروز اگرچه شلیک گلوله‌ها متوقف شده، اما جنگ اصلی در عرصه اقتصادی و رسانه‌ای ادامه دارد و دشمن تلاش می‌کند با فشارهای اقتصادی، روحیه و مقاومت مردم را تضعیف کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم اظهار کرد: همان‌گونه که در صدر اسلام دشمنان پیامبر(ص) مسلمانان را در شعب ابی‌طالب تحت فشار قرار دادند، امروز نیز دشمنان انقلاب اسلامی از همین روش‌ها استفاده می‌کنند و مردم باید هوشیار باشند و فریب جنگ ترکیبی دشمن را نخورند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهداف دشمن از حمله به جمهوری اسلامی ایران گفت: آنان به دنبال ایجاد رعب و وحشت، سست کردن اراده مردم و در نهایت سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و حتی برخی از سران استکبار تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی نظام اسلامی را سرنگون کنند.

وی افزود: هدف دیگر دشمن، نابودی توان هسته‌ای، تضعیف قدرت موشکی جمهوری اسلامی و ضربه زدن به جبهه مقاومت بود، اما همه این نقشه‌ها با شکست مواجه شد.

نصرت الهی رمز پیروزی اسلام

کاظمی، نصرت الهی را مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران دانست و گفت: سلامت و استمرار رهبری نظام، وحدت و انسجام مردم، همدلی مسئولان و حضور شبانه‌روزی دولت و خدمتگزاران نظام در کنار مردم، جلوه‌هایی از امداد الهی بود.

وی ادامه داد: در سخت‌ترین شرایط، مسئولان کشور، استانداران، وزرا و مدیران اجرایی لحظه‌ای از خدمت به مردم غافل نشدند و با تمام توان در میدان حضور داشتند و این موضوع جلوه‌ای از نصرت الهی بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وحدت کم‌نظیر میان مردم و مسئولان افزود: هر کشوری در چنین شرایطی قرار می‌گرفت، ممکن بود دچار فروپاشی شود، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری، از این مرحله نیز با سربلندی عبور کرد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: دشمن همواره در تلاش است تا میان مردم اختلاف ایجاد کند و تفرقه بیفکند، اما همه باید بدانند که میدان، دیپلماسی و همه ارکان کشور تحت هدایت رهبر معظم انقلاب هماهنگ عمل می‌کنند و هیچ‌کس خارج از این چارچوب قدم برنمی‌دارد.

وی بیان کرد: امروز آمده‌ایم تا با شهدا پیمان ببندیم که راه آنان را با افتخار ادامه خواهیم داد، چرا که راه استقلال، عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران، همان راه شهیدان است و ماندگاری حقیقی نیز در همین مسیر رقم خواهد خورد.