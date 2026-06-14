به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی شامگاه شنبه در نخستین نشست فصلی سازمانهای مردمنهاد جوانان استان کردستان که به منظور بررسی و ارزیابی مهمترین مسائل، دغدغهها و چالشهای پیش روی فعالیت سمنهای جوانان برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه فعالیتهای جوانان اظهار کرد: سمنها بازوان اجرایی ادارهکل ورزش و جوانان در حوزه امور جوانان هستند و هماهنگی، تعامل و ارتباط تنگاتنگ آنها با معاونت جوانان، لازمه موفقیت برنامههای این حوزه است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به امور جوانان یکی از مطالبات جدی مردم از مجموعه ورزش و جوانان است، افزود: این مهم با همراهی سازمانهای مردمنهاد، استفاده از ظرفیتهای مردمی و تلاش شبانهروزی فعالان این حوزه امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از برنامه این ادارهکل برای تقویت ارتباط مستمر با سمنها خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد نشستهای فصلی سازمانهای مردمنهاد جوانان به جای برگزاری هر فصل، هر دو ماه یکبار برگزار شود و هر دوره نیز در یکی از شهرستانهای استان میزبان فعالان این حوزه باشیم.
خاکی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص در مجموعه ورزش و جوانان عنوان کرد: اعتقاد راسخ به توانمندی کارکنان ورزش و جوانان استان برای مدیریت در بخشهای مختلف این دستگاه داریم و سیاست وزارت ورزش و جوانان نیز بر استفاده از ظرفیتهای داخلی و توان نیروهای متخصص استوار است.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سمنها خاطرنشان کرد: مدیران سازمانهای مردمنهاد در قبال مجوز فعالیتی که دریافت میکنند مسئول هستند و باید تلاش کنند ظرفیت اعضای خود را در مسیر فعالیتهای گروهی و اثرگذار به کار گیرند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه دبیران سمنها نباید به «ارتش یک نفره» تبدیل شوند، افزود: فعالیتهای موفق زمانی شکل میگیرد که همه اعضای سازمان مردمنهاد در برنامهها مشارکت داشته باشند و کارها به صورت تیمی و گروهی دنبال شود.
خاکی در ادامه با اشاره به راهاندازی شبکه «ایران یاران جوان» اظهار کرد: فلسفه شکلگیری این شبکه، سازماندهی فعالیتهای جوانان در شرایط بحران و استفاده از ظرفیت سمنها برای کمکرسانی و حل مسائل اجتماعی است.
وی افزود: خوشبختانه این شبکه در استان کردستان به خوبی شکل گرفت و اقدامات ارزشمندی انجام داد و برای ادامه مسیر، نیازمند همراهی و مشارکت بیشتر سایر سازمانهای مردمنهاد جوانان هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به نقش سمنها در مدیریت شرایط بحرانی گفت: از روزهای آغاز جنگ رمضان و ایجاد شرایط خاص برای برخی خانوادهها، ادارهکل ورزش و جوانان استان با همکاری سازمانهای مردمنهاد جوانان اقدام به راهاندازی پویش تهیه و توزیع بستههای معیشتی برای خانوادههای کمبضاعت و آسیبدیده از بمبارانها و شرایط جنگی کرد که این اقدام نمونهای ارزشمند از مسئولیتپذیری اجتماعی جوانان بود.
خاکی با دعوت از سمنها برای ارائه طرحهای نوآورانه و کاربردی بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد باید متناسب با نیازهای جامعه، ایدههای خلاقانه ارائه دهند و با اجرای طرحهای عملیاتی برای حل مسائل اجتماعی تلاش کنند.
وی تأکید کرد: ادارهکل ورزش و جوانان کردستان از طرحهایی که موجب بهبود شرایط جامعه، افزایش مشارکت جوانان و پیشرفت استان شود، حمایت مالی و معنوی خواهد کرد.
این نشست با هدف تقویت ارتباط میان ادارهکل ورزش و جوانان و سازمانهای مردمنهاد جوانان، بررسی چالشهای موجود و ایجاد مسیرهای جدید برای مشارکت اجتماعی جوانان برگزار شد.
نظر شما