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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

حمایت از ایده‌های خلاقانه جوانان کردستان برای حل مسائل اجتماعی

حمایت از ایده‌های خلاقانه جوانان کردستان برای حل مسائل اجتماعی

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر نقش اثرگذار سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی گفت: از ایده‌های خلاقانه جوانان استان برای حل مسائل اجتماعی حمایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی شامگاه شنبه در نخستین نشست فصلی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان کردستان که به منظور بررسی و ارزیابی مهم‌ترین مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی فعالیت سمن‌های جوانان برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه فعالیت‌های جوانان اظهار کرد: سمن‌ها بازوان اجرایی اداره‌کل ورزش و جوانان در حوزه امور جوانان هستند و هماهنگی، تعامل و ارتباط تنگاتنگ آنها با معاونت جوانان، لازمه موفقیت برنامه‌های این حوزه است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امور جوانان یکی از مطالبات جدی مردم از مجموعه ورزش و جوانان است، افزود: این مهم با همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تلاش شبانه‌روزی فعالان این حوزه امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از برنامه این اداره‌کل برای تقویت ارتباط مستمر با سمن‌ها خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد نشست‌های فصلی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان به جای برگزاری هر فصل، هر دو ماه یک‌بار برگزار شود و هر دوره نیز در یکی از شهرستان‌های استان میزبان فعالان این حوزه باشیم.

خاکی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص در مجموعه ورزش و جوانان عنوان کرد: اعتقاد راسخ به توانمندی کارکنان ورزش و جوانان استان برای مدیریت در بخش‌های مختلف این دستگاه داریم و سیاست وزارت ورزش و جوانان نیز بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توان نیروهای متخصص استوار است.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سمن‌ها خاطرنشان کرد: مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد در قبال مجوز فعالیتی که دریافت می‌کنند مسئول هستند و باید تلاش کنند ظرفیت اعضای خود را در مسیر فعالیت‌های گروهی و اثرگذار به کار گیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه دبیران سمن‌ها نباید به «ارتش یک نفره» تبدیل شوند، افزود: فعالیت‌های موفق زمانی شکل می‌گیرد که همه اعضای سازمان مردم‌نهاد در برنامه‌ها مشارکت داشته باشند و کارها به صورت تیمی و گروهی دنبال شود.

خاکی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی شبکه «ایران یاران جوان» اظهار کرد: فلسفه شکل‌گیری این شبکه، سازماندهی فعالیت‌های جوانان در شرایط بحران و استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای کمک‌رسانی و حل مسائل اجتماعی است.

وی افزود: خوشبختانه این شبکه در استان کردستان به خوبی شکل گرفت و اقدامات ارزشمندی انجام داد و برای ادامه مسیر، نیازمند همراهی و مشارکت بیشتر سایر سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به نقش سمن‌ها در مدیریت شرایط بحرانی گفت: از روزهای آغاز جنگ رمضان و ایجاد شرایط خاص برای برخی خانواده‌ها، اداره‌کل ورزش و جوانان استان با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان اقدام به راه‌اندازی پویش تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های کم‌بضاعت و آسیب‌دیده از بمباران‌ها و شرایط جنگی کرد که این اقدام نمونه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان بود.

خاکی با دعوت از سمن‌ها برای ارائه طرح‌های نوآورانه و کاربردی بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید متناسب با نیازهای جامعه، ایده‌های خلاقانه ارائه دهند و با اجرای طرح‌های عملیاتی برای حل مسائل اجتماعی تلاش کنند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان از طرح‌هایی که موجب بهبود شرایط جامعه، افزایش مشارکت جوانان و پیشرفت استان شود، حمایت مالی و معنوی خواهد کرد.

این نشست با هدف تقویت ارتباط میان اداره‌کل ورزش و جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، بررسی چالش‌های موجود و ایجاد مسیرهای جدید برای مشارکت اجتماعی جوانان برگزار شد.

کد مطلب 6860321

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