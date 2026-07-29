به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز ملی تشکلها، نشست هماندیشی سازمانهای مردمنهاد جوانان با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با هدف بررسی مسائل، چالشها و مطالبات سمنهای جوانان برگزار شد.
در این نشست، فعالان سازمانهای مردمنهاد به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود در حوزههای اجتماعی، اشتغال، کارآفرینی و مسائل فرهنگی پرداختند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر چهارشنبه شب در این نشست با تأکید بر نقش اثرگذار سازمانهای مردمنهاد در توسعه اجتماعی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشستها، شنیدن مستقیم مطالبات جوانان و تلاش برای رفع موانع پیش روی آنان است. جوانان باید با روحیه مطالبهگری و مشارکتجویی، مسائل و چالشهای جامعه را با مسئولان در میان بگذارند.
موسی کشتکار افزود: ادارهکل ورزش و جوانان از ایدههای خلاقانه و راهکارهای کاربردی سمنها حمایت میکند و برای تقویت ارتباط جوانان با مدیران ارشد استان، در نشست آینده ستاد ساماندهی امور جوانان، پیشنهاد حضور نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در این ستاد به استاندار بوشهر ارائه خواهد شد.
در ادامه، معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر با ارائه گزارشی از وضعیت سمنها گفت: هماکنون ۴۱ سازمان مردمنهاد دارای مجوز این ادارهکل در حوزههایی همچون کارآفرینی، ازدواج، هوش مصنوعی و صنایعدستی در استان فعالیت میکنند.
حسین بدری همچنین از موفقیتهای اخیر جوانان استان خبر داد و بیان کرد: استان بوشهر در ارزیابی طرح ملی «مهتا» در جمع سه استان برتر کشور در حوزه مهارتآموزی جوانان در نیروهای مسلح قرار گرفته است.
وی افزود: شبکه «ایرانیاران جوانان» استان بوشهر نیز در ایام جنگ تحمیلی اخیر با راهاندازی سه پاتوق فعال، عملکرد موفقی در سطح کشور داشت و معاونت جوانان آمادگی دارد از طرحهای مؤثر و نوآورانه این حوزه حمایت ویژه کند.
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