یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این آتش‌سوزی طی دو روز گذشته به دلیل وزش باد و شرایط سخت توپوگرافی منطقه با دشواری‌هایی همراه بود اما با حضور نیروهای یگان حفاظت، کارکنان منابع طبیعی و دستگاه‌های عضو ستاد بحران کنترل شد.

وی افزود: از همان ساعات اولیه، تمام ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی برای جلوگیری از گسترش حریق به‌کار گرفته و در نهایت آتش به‌طور کامل مهار شده است.

وی تصریح کرد: با وجود مهار آتش، نیروهای یگان حفاظت در دره‌شهر و آبدانان همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و لکه‌گیری تا صبح فردا ادامه دارد تا از شعله‌ور شدن مجدد جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، نیروهای مردمی و طبیعت‌یاران، بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.