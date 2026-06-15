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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۹

واکنش های مختلف به توافق ایران و آمریکا

واکنش های مختلف به توافق ایران و آمریکا

 توافق ایران و آمریکا با واکنش گسترده مقامات کشورهای مختلف مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدراعظم آلمان اعلام کرد: من از توافق بین ایالات متحده و ایران که یک دستاورد دیپلماتیک مهم است، استقبال می‌کنم. این توافق راه را برای یک اقتصاد جهانی پویاتر و یک خاورمیانه امن‌تر هموار می‌کند و اجرای آن با عزم و پشتکار مهم است.

ژاپن:

نخست وزیر ژاپن نیز گفت: ما از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به خصومت‌ها استقبال می‌کنیم.

ترکیه:

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد:ما از توافق بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم و آن را گامی در جهت صلح پایدار در منطقه می‌دانیم.

استرالیا:

نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: از توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم.استرالیا پیوسته خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، بوده است.ما خوشحالیم که توافق بین واشنگتن و تهران شامل گام هایی برای بازگشایی تنگه هرمز است.

کد مطلب 6860482

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