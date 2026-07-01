به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه گفت که کشورهای عضو ناتو از اجلاس هفته آینده در آنکارا برای بررسی آخرین تحولات غرب آسیا و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح بین آمریکا و ایران استفاده خواهند کرد.

صدراعظم آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک در برلین با مارک روته دبیرکل ناتو گفت که اجلاس سران کشورها بر آینده این اتحاد، همکاری‌ های فراآتلانتیکی و حمایت مداوم از اوکراین تمرکز خواهد داشت و در عین حال به تحولات غرب آسیا نیز خواهد پرداخت.

مرتس به خبرنگاران گفت: نشست ناتو همچنین به آینده خاورمیانه (غرب آسیا) خواهد پرداخت. ما همچنان به دستیابی به صلح پایدار بین آمریکا و ایران کمک می‌کنیم.

وی سپس بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران از یک سو و آرام بودن تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و بروز ناامنی های متعاقب آن از سوی دیگر، ادعا کرد: هدف مشترک ما همچنان یکسان است: پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز.

صدراعظم آلمان در پاسخ به این سوال که آیا برلین مایل است به صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران کمک مالی کند، این موضوع را مشروط به برقراری یک آتش‌ بس پایدار اعلام کرد.

وی گفت: ما اکنون به پایان درگیری ها و انعقاد توافقی فراتر از تفاهم‌نامه موجود امیدواریم. برلین بارها آمادگی خود را برای حمایت از توافق صلح بین ایالات متحده و ایران ابراز کرده است. هنگامی که تمرکز به بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده منطقه معطوف شود، همه چیز برای بحث و گفتگو باز است. اما اول و مهم تر از همه، جنگ باید متوقف شود.