استقبال لندن از توافق واشنگتن و تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس در واکنش به توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از این تحول دیپلماتیک، آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنشها ارزیابی کرد.
نخستوزیر انگلیس با انتشار پیامی رسمی، از تلاشهای دونالد ترامپ و همچنین میانجیگری کشورهای قطر، پاکستان و سایر بازیگران منطقهای که در حصول این توافق نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد.
استارمر گفت: توافق میان واشنگتن و تهران گامی بسیار مهم در راستای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقهای و بازگشایی تنگه هرمز است.
نخستوزیر انگلیس در ادامه گفت: بریتانیا و فرانسه آمادهاند تا در چارچوبی مورد توافق، در زمینه پاکسازی مینها کمک کنند.
وی افزود: اکنون باید بر اجرای کامل یادداشت تفاهم تمرکز شود تا بازگشایی تنگه تضمین شده و این مسیر بهصورت دائمی باز بماند.
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