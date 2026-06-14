استقبال لندن از توافق واشنگتن و تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از این تحول دیپلماتیک، آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها ارزیابی کرد.

نخست‌وزیر انگلیس با انتشار پیامی رسمی، از تلاش‌های دونالد ترامپ و همچنین میانجی‌گری کشورهای قطر، پاکستان و سایر بازیگران منطقه‌ای که در حصول این توافق نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

استارمر گفت: توافق میان واشنگتن و تهران گامی بسیار مهم در راستای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز است.

نخست‌وزیر انگلیس در ادامه گفت: بریتانیا و فرانسه آماده‌اند تا در چارچوبی مورد توافق، در زمینه پاکسازی مین‌ها کمک کنند.

وی افزود: اکنون باید بر اجرای کامل یادداشت تفاهم تمرکز شود تا بازگشایی تنگه تضمین شده و این مسیر به‌صورت دائمی باز بماند.