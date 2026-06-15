  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

سهم۶.۵درصدی گرمسار از تصادفات استان سمنان؛روزانه۳۰هزار نفر در مسیر خطر

سهم۶.۵درصدی گرمسار از تصادفات استان سمنان؛روزانه۳۰هزار نفر در مسیر خطر

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به سهم ۶.۵درصدی شهرستان از کل تصادفات استان سمنان، گفت: حجم تردد روزانه ۳۰هزار نفری مدیریت ویژه ترافیک را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

علی همتی صبح در حاشیه جلسه شورای ترافیک گرمسار در محل فرمانداری این شهر و در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار توجه بیشتر به کاستن از آمار سوانح ترافیکی شد و افزود: حجم تردد این شهرستان بسیار بالا است و به مدیریت ویژه ترافیک نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۳۰ هزار نفر وارد شهرستان شده و از آن خارج می شوند، ادامه داد: وجود شهرک های صنعتی و محور مواصلاتی قم و آبسرد موجب این حجم از تردد شده است.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه رفع این گره ها نیازمند مطالعات ترافیکی است، تاکید کرد: در این خصوص تمامی محورهای شهری و روستایی تحت رصد و پایش قرار دارند.

همتی از شناسایی چهار نقطه حادثه خیز در سطح شهر خبر داد و تصریح کرد: اصلاح آن ها بر اساس اولویت به شهرداری ابلاغ و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

وی از برگزاری هفت جلسه شورای ترافیک طی سال گذشته و سه جلسه در سال جاری خبر داد و افزود: با تکمیل پروژه ها و اجرای این مصوبات شورای ترافیک می توانیم شاهد ایمنی بیشتر و کاهش تصادفات باشیم.

کد مطلب 6860547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها