به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه شورای ترافیک گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان هدف از برگزاری این نشست را اخذ تصمیمات اجرایی برای بهبود ایمنی عنوان کرد و اظهار داشت: روانسازی عبور و مرور درونشهری و برونشهری در دستور کار است.
وی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اجرایی مصوبات را شرط لازم در راستای کاهش تصادفات عنوان کرد و افزود: این هدف گذاری باید با زمانبندی مشخص و ارائه گزارش منظم به اجرا برسد.
فرماندار گرمسار خواستار اصلاح میادین و بلوارها در طرح تفصیلی شد و ادامه داد: این اقدامات علاوه بر افزایش ایمنی، به ارتقای منظر شهری و تسهیل عبور و مرور کمک میکند.
همتی تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسه، میادین و بلوارهای سطح شهر، اصلاح هندسی تقاطعهای پرخطر، آرامسازی ترافیک در معابر حادثهخیز در چارچوب طرح تفصیلی مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح یا ایجاد خواهند شد.
وی افزود: گزارشهای کارشناسی درباره نقاط پرتصادف، گرههای ترافیکی، نیازهای ایمنی معابر و ساماندهی ترافیکی ارائه و برای انتخاب راه حل مناسب آنها چاره اندیشی شد.
