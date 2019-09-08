توسعه فضای اداری و آموزشی در گرمسار با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رجایی صبح یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه مسکن و شهرسازی گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان، ضمن بیان اینکه نزدیکی به پایتخت شاخصه مهم و مؤثر در راستای ایجاد توسعه و افزایش نرخ جمعیت در گرمسار است، اظهار داشت: تکمیل طرح‌های عمرانی و اقتصادی به‌ویژه در حوزه مسکن و شهرسازی رویکرد اصلی دولت برای تحقق اهداف توسعه‌ای در شهرستان محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه ایجاد توسعه فضای اداری و آموزشی در گرمسار با مشکلاتی مواجه است، افزود: رفع مشکلات موجود در این بخش می‌تواند نقش مؤثری در جذب اعتبارات ملی و افزایش پذیرش جمعیت از کلان‌شهر تهران به گرمسار ایفا می‌کند.

فقدان اراضی ملی چالش جدی شهرداری گرمسار

شهردار گرمسار نیز در این جلسه بابیان اینکه پروژه‌های عمرانی زیادی در این شهر پیگیری می‌شود، تصریح کرد: زمین با مالکیت ملی در گرمسار وجود ندارد و بیشتر اراضی ملک شخصی است که این امر مانع از پیشروی بسیاری از پروژه‌های عمرانی شده است.

یاسر عربی با اشاره به اینکه طرح جامع شهری گرمسار در مرحله مطالعه قرار دارد، گفت: این شهر درحال‌توسعه است و سرعت پیشروی آن در امر ایجاد توسعه پایدار بالا است که با رفع مشکلات موجود اهداف موردنظر درزمینهٔ طرح جامع شهری محقق می‌شود.

وی بابیان اینکه افزایش نرخ جمعیت در گرمسار نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های موجود در حوزه شهر است، تصریح کرد: درگذشته مجتمع‌های تجاری زیادی در سطح شهر احداث شد که امروز با توجه به افزایش جمعیت، فقدان پارکینگ در این مجتمع‌ها و عدم وجود پارکینگ عمومی در سطح شهر چالش جدی را ایجاد کرده است.

لزوم احداث پارکینگ عمومی در گرمسار

شهردار گرمسار درباره موضوع ترافیک و تردد در خیابان‌های این شهر نیز اضافه کرد: ترافیک در مرکز شهر و در ساعات پرازدحام در کنار موضوع تصادفات درون‌شهری با احداث پارکینگ عمومی در گرمسار رفع می‌شود که باید در این زمینه تلاش کرد.

عربی بابیان اینکه پیگیری در راستای واگذاری زمین برای احداث پارکینگ عمومی در مرکز شهر در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: یک باب پارکینگ عمومی در محدوده خیابان شهید غلامی احداث و بخشی از مشکلات ترافیکی را رفع کرده است.