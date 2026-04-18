موج انصراف در گرمسار؛ ۱۳ نامزد شورای شهر طی ۷۲ ساعت کنار کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه شنبه در جلسه توجیهی نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شورای شهر گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان تعداد داوطلبان را در این دوره ۶۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: گرمسار ۳۵ نفر و ایوانکی ۲۵ داوطلب دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد انصرافی ها تاکنون ۱۳ نفر بوده است، افزود: از این تعداد هشت نفر در گرمسار و پنج نفر در ایوانکی بودند.

فرماندار گرمسار از داوطلبان تأیید صلاحیت شده رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی را درخواست کرد و اظهار داشت: از آن ها انتظار می رود تا در ستادها از پرچم، نمادهای ملی و تصاویر شهدا استفاده کنند.

همتی به رعایت اصل بی‌طرفی از سوی برگزار کنندگان تاکید کرد و افزود: تمام عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی از نیروهای بومی و مورد اعتماد هستند که پیرامون ارتباطات اجتماعی و آشنایی ها کاملا توجیه شدند.

وی از استقرار تیم امحا تبلیغات غیر مجاز در فرمانداری خبر داد و بیان داشت: با موارد تخلف به صورت قانونی برخورد می شود.