به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده صبح دوشنبه در آیین افتتاح یک مجموعه اقامتی و گردشگری در اصفهان با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر بارها شاهد حضور مؤثر و راهگشای وزیر میراث فرهنگی در اصفهان بوده‌ایم و این حضورها در پیشبرد پروژه‌های مختلف و حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان نقش‌آفرین بوده است.

وی با قدردانی از سرمایه‌گذار این پروژه افزود: پذیرش مسئولیت احیای یک مجموعه نیمه‌جان و تبدیل آن به اثری ارزشمند و فاخر، اقدامی قابل تقدیر است. ساخت یک بنا از ابتدا به مراتب آسان‌تر از بازآفرینی مجموعه‌ای است که پیش‌تر طراحی و اجرا شده و نیازمند بازنگری، بازطراحی و احیای دوباره است.

شهردار اصفهان ادامه داد: هنر و ارزش کار انجام‌شده در این پروژه آن است که یک مجموعه از پیش طراحی‌شده با نگاهی نو و رویکردی خلاقانه بازآفرینی شد و به اثری قابل توجه در حوزه گردشگری و معماری تبدیل شد.

وی با بیان اینکه هیچ تمدنی به صورت خودبه‌خود شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: هر تمدنی بر بستر یک فرهنگ غنی و بالنده متولد می‌شود؛ فرهنگی که انسان‌های خلاق، اندیشمند و اثرگذار را تربیت می‌کند و زمینه‌ساز خلق دستاوردهای بزرگ می‌شود.

قاسم‌زاده افزود: امروز در آستانه یک تحول بزرگ قرار داریم و می‌توانیم مدعی باشیم که کشور وارد مرحله‌ای جدید از حکمرانی و تمدن‌سازی شده است. این ظرفیت ارزشمند، حاصل بهره‌مندی از دو پشتوانه بزرگ فرهنگی یعنی فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی در طول تاریخ خالق تمدن‌های بزرگی همچون هخامنشیان، ساسانیان و دیگر دوره‌های درخشان تاریخی بوده و فرهنگ اسلامی نیز سرمایه‌های ارزشمند فکری، معنوی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورده است.

شهردار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های حاصل از هم‌افزایی این دو فرهنگ اظهار کرد: تلاقی فرهنگ ایرانی و اسلامی در این سرزمین، ظرفیتی کم‌نظیر برای خلق آینده‌ای روشن و شکل‌گیری تمدنی نوین فراهم کرده است. همان‌گونه که شهید مطهری نیز به خدمات متقابل این دو فرهنگ اشاره کرده است، این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگ در آینده باشد.

وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف باید از افرادی که در مسیر توسعه کشور گام برمی‌دارند حمایت کرد. کسانی که با سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و اجرای پروژه‌های ماندگار آجر روی آجر می‌گذارند، در واقع در حال ساختن تمدن هستند و شایسته حمایت و پشتیبانی‌اند.

قاسم‌زاده با اشاره به ارزش معماری پروژه افتتاح‌شده گفت: اثری که امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم، نمونه‌ای از توانمندی معماران، طراحان و سرمایه‌گذاران ایرانی است و می‌تواند در زمره افتخارات معماری دوره جمهوری اسلامی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر نیز پروژه‌های شاخص دیگری در اصفهان به بهره‌برداری رسیده‌اند که هر یک بازتابی از ظرفیت‌های معماری معاصر ایران بوده‌اند و نشان داده‌اند که با تکیه بر توان داخلی می‌توان آثار ماندگار و اثرگذار خلق کرد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر به فرهنگ ایرانی و اسلامی خود اتکا کنیم، به فرزندان این سرزمین اعتماد داشته باشیم و زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم آوریم، بی‌تردید می‌توانیم در مسیر توسعه کشور و شکل‌گیری تمدن نوین گام‌های بلندی برداریم.

وی در پایان بهره‌برداری از این مجموعه را رویدادی ارزشمند برای اصفهان دانست و از تمامی عوامل، سرمایه‌گذاران، طراحان و دست‌اندرکاران اجرای این پروژه قدردانی کرد.