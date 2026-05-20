وزیر میراث فرهنگی: اصفهان نماد ایستادگی تمدنی ایران در برابر تهدیدهاست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالح امیری در همایش بزرگداشت هفته میراث فرهنگی که صبح چهارشنبه با حضور پیشکسوتان، مرمتگران و فعالان حوزه میراث فرهنگی در اصفهان برگزار شد با تأکید بر اینکه سرمایههای فرهنگی فراتر از سرمایههای مادیاند، اظهار کرد: جهانیان اصفهان را با صنعت و فولاد نمیشناسند، بلکه این شهر را به عنوان پرچمدار فرهنگ و تمدن ایران و جهان میشناسند و اگر بناست از ایران سخن بگوییم باید از اصفهان و شیراز آغاز کنیم.
صالح امیری با بیان اینکه اعتبار و عزت ایران در جهان ریشه در فرهنگ و تمدن آن دارد، اظهار کرد: فرهنگ رود جاری است که انسانهای تشنه را سیراب میکند و این جریان تمدنی در اصفهان به اوج تبلور رسیده است.
وی با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفویان تصریح کرد: پژوهشگران باید رمز و راز انتقال مرکز حکمرانی صفویه از اردبیل به قزوین و سپس به اصفهان را واکاوی کنند، چرا که شکلگیری نظام تمدنی صفوی در قلب اصفهان حامل پیامهای عمیق تاریخی است که هنوز بهدرستی خوانده نشده است.
وزیر میراث فرهنگی با انتقاد از ضعف انتقال مفاهیم تاریخی به نسل جدید، اظهار کرد: اگر امروز با شکاف نسلی مواجهیم، بخشی از آن ناشی از کوتاهی ما در آموزش تاریخ و تمدن اصفهان به فرزندان این سرزمین است. مخاطب من رؤسای دانشگاهها و نظام آموزشیاند؛ باید تاریخ، فرهنگ و هنر اصفهان دوباره در مدارس و دانشگاهها تدریس شود تا نسل جوان احساس غرور و تعلق هویتی کند.
وی اصفهان را خورشیدی دانست که بر جغرافیای ایران میتابد و افزود: اصفهان قطب میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، آموزش عالی و مراکز دینی کشور است و در هر حوزهای که بنگریم، این شهر نقش محوری ایفا میکند. اصفهان بزرگترین کتاب تاریخ ایران است و سخن گفتن از آن در چند دقیقه ظلم به این جغرافیای تمدنی است.
صالح امیری با اشاره به ثبت جهانی درههای خرمآباد با قدمت ۶۳ هزار سال، این رخداد را نماد عمق تاریخی ایران دانست و اظهار کرد: وقتی جهانیان برای ثبت اثری با چنین قدمتی سر تعظیم فرود میآورند، این ناشی از عظمت فرهنگ و تمدن ایران است. ریشههای این سرزمین در اعماق تاریخ تنیده شده و همین ریشهها ضامن پایداری ملت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بناهای تاریخی از ذهن و حافظه ملت ایران حذف نخواهد شد، تصریح کرد: هرگونه تخریب یا تهدید نسبت به میراث تاریخی، عزم ملت را برای پاسداری از هویت فرهنگی مصممتر میکند. فرهنگ ایران فراتر از جغرافیای سیاسی امروز، در گستره ایران بزرگ و در آیینهایی چون نوروز که ۱۳ کشور آن را حوزه تمدنی خود میدانند، امتداد یافته است.
وزیر میراث فرهنگی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات دولت به استانداران، اظهار کرد: اختیارات گستردهای برای تصمیمگیری در سطح استانها واگذار شده تا مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و توسعه استانها با چابکی و کارآمدی بیشتری دنبال شود. دولت تمام توان خود را برای کاهش مشکلات مردم به کار خواهد گرفت و ما نیز در کنار مدیریت استان تلاش میکنیم اصفهان به اوج شکوفایی خود بازگردد.
وی با تأکید بر اینکه جشن پیروزی فرهنگ و تمدن ایران در اصفهان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: عظمت و شکوه تمدن اصفهان بار دیگر در سپهر ملی و جهانی خواهد درخشید و این باور قلبی من است.
