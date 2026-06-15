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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

«بچه سوم» بهترین مستند جشنواره مورد تایید اسکار شد

«بچه سوم» بهترین مستند جشنواره مورد تایید اسکار شد

مستند «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره مورد تایید اسکار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم مستند کوتاه «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره بین‌المللی «Cinelebu» شد. جشنواره «Cinelebu» از جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی اسکار است و آثار برگزیده آن، مطابق مقررات آکادمی، واجد شرایط ورود به فرآیند بررسی و رقابت جوایز اسکار می‌شوند. این جشنواره از ۲۶ تا ۳۰ می ۲۰۲۶ برابر با ۵ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شده است.

این اثر هنری همچنین در جشنواره بین‌المللی «hotdocs» کانادا نیز به نمایش درآمده و پیش از این نیز در جشنواره «سینماحقیقت» نامزد بهترین کارگردانی و تدوین شده بود و در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز روی پرده رفته بود.

«بچه سوم» بهترین مستند جشنواره مورد تایید اسکار شد

«بچه سوم» تا به امروز در بیش از ۲۵ جشنواره بین‌المللی در کشورهای مختلف به نمایش درآمده و موفق به دریافت جایزه «بهترین مستند» از جشنواره‌های «Sidewalk» و «blackbear» آمریکا و بهترین مستد از جشنواره «Cairo» قاهره مصر و برنده جایزه «بهترین کارگردانی» شده است.

با به پایان رسیدن مسیر پخش جهانی، مستند «بچه سوم» به زودی آماده پخش در پلتفرم‌ها می‌شود.

کد مطلب 6860671
ندا زنگینه

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