به گزارش خبرگزاری مهر، مستند کوتاه «پروانه‌ها» به کارگردانی هادی شریعتی در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه هنرهای متفاوت روی پرده می‌رود. جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه هنرهای متفاوت از ۱۸ تا۲۵ خرداد در شهر اکورونای اسپانیا برگزار می‌شود. این جشنواره با شعار «تفاوت یکی از ثروتهای جامعه است» و «هنر جهانی است»، به نمایش فیلمهای کوتاه متفاوت از سراسر دنیا از لحاظ موضوع و سبک می‌پردازد.

«پروانه‌ها» مستندی با موضوع جنسیت، فرهنگ ایرانی و حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال است. مستند «پروانه‌ها» به تهیه‌کنندگی حامد وثوقی‌کیا و حمیده شریعتی ساخته شده و پخش بین‌الملل آن را لیلا حسینی به عهده دارد. هادی شریعتی کارگردانی مستندهای «ستار الکلاسیکو»، «آت اوغلان»، «سایه سلطان» و ... را در کارنامه دارد.

عوامل این مستند عبارتند از مدیر تصویربرداری: حامد بقاییان، تدوین: مهدی باقری، صداگذاری: حسین قورچیان، صدابرداری: احمد صابری، مجری طرح: عباس لهراسبی، اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری، طراح پوستر: توحید باریکانی.

«حبیب الله» به انگلستان می‌رود

مستند کوتاه «حبیب‌الله» به کارگردانی عدنان زندی و تهیه‌کنندگی گلناز حسینی و سینا ایوبی، محصول بَفر پروداکشن در اولین حضور جهانی خود به سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند شفیلد در شهر شفیلد کشور انگلستان راه یافت.

جشنواره بین‌المللی مستند شفیلد Sheffield DocFest، در سال ۱۹۹۴ تاسیس و به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویدادهای مستند در جهان، شناخته شده است. این رویداد معتبر در انگلستان، مورد تایید آکادمی اسکار، بفتا و آکادمی فیلم اروپاست و هر سال تعدادی از فیلم‌ها را به این جشنواره‌ها معرفی خواهد کرد. امسال، از مجموع ۲۷۰۰ اثر ارسالی، ۱۰۹ فیلم (۸۰ فیلم بلند و ۲۹ فیلم کوتاه) با شرایط پریمیر بین‌المللی انتخاب و داوری شده که مستند «حبیب الله» در بخش اولین نمایش بین‌المللی، به عنوان تنها نماینده سینمای کوتاه مستند از ایران، موفق به راهیابی به جشنواره شده است.

سی و یکمین دوره جشنواره شفیلد از ۱۲ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۳ تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۳) با حضور کارگردان فیلم در کشور انگلستان برگزار خواهد شد.

مستند کوتاه «حبیب الله» راوی زندگی خواننده پیشکسوت فولکلور منطقه لیلاخ است که با افزایش سن با چالش جدیدی مواجه و دچار شک و تردید شده است. این مستند پیش از این در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت، حضور داشته است.

عدنان زندی، دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. او پیش از کارگردانی این مستند، تجربه ساخت چند فیلم داستانی و انیمیشن را در کارنامه داشته است. فیلم کوتاه «پروانه‌ها» و انیمیشن «جنگ و رنگ» از این کارگردان، جوایز متعددی از جمله جایزه برنز جشنواره فیلم بیروت، بهترین فیلم جشنواره غذا و آب میلان، جایزه استعداد درخشان اکادمی فیلم کردی آمستردام و جایزه بهترین فیلم جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان را در فیلمنامه و کارگردانی، برای او به ارمغان آورده است.

پخش بین‌المللی این‌ مستند کوتاه را مجموعه بَفر پروداکشن بر عهده دارد.

عوامل مستند «حبیب الله» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: عدنان زندی، تهیه کننده: گلناز حسینی، سینا ایوبی، محصول بَفر پروداکشن، مدیر فیلمبرداری: پرویز رستمی، تدوین: توفیق امانی، صدابردار: مصعب عباسی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، دستیار کارگردان: فواد لطفی، دستیار تصویر: ادیب پروین و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

نمایش «دوار» در انگلستان

فیلم سینمایی «دوار» به کارگردانی میثم حسن زاده و تهیه کنندگی علیرضا علویان به هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رامسگیت RAMSGATE در انگلستان راه پیدا کرد.

«دوار» پیش از این در بیست و دومین جشنواره فیلم «روح آتش» مورد استقبال امیرکاستاریکا فیلسماز شناخته شده صربستانی که ریاست جشنواره را نیز بر عهده داشت قرار گرفت. پخش این فیلم بر عهده ماداکتو پیکچرز به مدیریت محمد توریوریان است.

عوامل فیلم «دوار» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: میثم حسن زاده، تهیه کننده: علیرضا علویان، بازیگران: میلاد خزاعی، مهسا اکبرپور، راحیل کافی و رضا سنایی، ‌‎مدیر فیلمبرداری: داوود رحمانی، تدوین: احسان شیبانی، طراحی صدا: علیرضا علویان، طراح موسیقی: پیام آزادی، عکاس: نازیلا ملکی، مصطفی امیری، صدابردار: محسن طیبی، مجری طرح: بهداد الهامی و میثم حسن‌زاده، درجه نور و رنگ: حسام‌الدین ظری، طراح گریم : مه لیلا ابولحسنی، جلوه‌های ویژه بصری: حسن پیله‌ور.