توسعه فضای سبز شهرکرد باید بر پایه مدیریت هوشمند منابع آب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرکرد اظهار کرد: استفاده بهینه از منابع آب برای حفظ و توسعه فضای سبز شهری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، در راستای صیانت از منابع آبی و ارتقای کیفیت فضای سبز شهر گام برداریم.

وی افزود: فضای سبز نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان، بهبود شرایط زیست‌محیطی و ارتقای سیمای شهری دارد و ضروری است تمامی دستگاه‌های مرتبط در این زمینه برای نشاط وشادابی وطراوت فضای سبز مرکز استان همکاری لازم را داشته باشند.

ایزدی همچنین با اشاره به افزایش دمای هوا در فصل تابستان، بر لزوم ارتقای کیفیت نگهداشت فضای سبز شهری تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، علاوه بر توسعه فضای سبز، نگهداری مطلوب از فضاهای موجود نیز باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد تا شهروندان از محیطی باطراوت، ایمن و مناسب بهره‌مند شوند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه به پروژه زیرگذر معلم اشاره کرد و گفت: امیدواریم این پروژه در بازه زمانی اعلام‌شده وارد مرحله اجرایی شود تا بخشی از مشکلات ترافیکی و معضلات موجود در این محدوده کاهش یابد.

ایزدی همچنین به موضوع طرح تفصیلی شهر اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای تعیین مشاور و طی مراحل قانونی آن انجام شده است و امیدواریم این فرآیند هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

ایشان درادامه گفت: با هدف‌گذاری مناسب و رعایت منافع عمومی شهروندان، باید زمینه اجرای سیاست‌های مرتبط با توسعه شهری، مالکیت‌ها و ورود به محدوده‌های تعریف‌شده فراهم شود تا مردم بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: اجرای دقیق طرح تفصیلی می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت در روند توسعه شهری، زمینه پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان و مدیریت اصولی توسعه شهر را فراهم کند.

ایزدی با اشاره به سایر موضوعات مطرح‌شده در حوزه مدیریت شهری، افزود: برای هر یک از این موارد، تصمیم‌گیری بر اساس نظر کارشناسان و در چارچوب منافع شهروندان انجام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری هرچه بیشتر میان مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان عزیز، روند توسعه و آبادانی شهرکرد با شتاب بیشتری دنبال شده و زمینه ارتقای کیفیت زندگی مطلوب شهروندان فراهم شود.