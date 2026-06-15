اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران ریزگردها در کاشان اظهار کرد: یکی از دلایل این موضوع کمبود سرانه فضای سبز در منطقه کاشان است.
وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز طبق استاندارهای زیست محیطی ۱۵ مترمربع به ازای هر فرد است، تصریح کرد: این رقم برای کاشان ۵/۷ مترمربع است.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کاشان با بیان اینکه سرانه فضای سبز کاشان ۶۲ درصد کمتر از استانداردهای زیست محیطی است، تصریح کرد: با استناد به ماده ۲۲ قانون هوای پاک دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری مکلف هستند تا نسبت به توسعه فضای سبز متناسب با جمعیت و استانداردهای زیستمحیطی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: فاصلهی عمیق میان وضعیت موجود برای سرانه فضای سبز کاشان با استانداردهای قانونی، نه تنها سلامت عمومی شهروندان را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه توان اکولوژیک منطقه را برای مقابله با کانونهای گرد و غبار را کاهش داده است.
دولتخواه با اشاره به اقلیم خشک و نیمهخشک کاشان، فضای سبز را تنها به عنوان یک المان تزیینی ندانست و افزود: توسعهی متوازن فضای سبز، سدی طبیعی در برابر فرسایش بادی و کاهش اثرات نامطلوب ریزگردهاست. تداوم وضعیت فعلی، پایداری هوای شهر را در فصول پرچالش با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت این بحران از توان محلی خارج است، افزود: حل این بحران نیازمند عزم ملی و تدوین طرحهای کلان برای احیای اکوسیستم شهری و افزایش سرانه فضای سبز کاشان است تا علاوه بر اجرای نص صریح قانون هوای پاک، بستری برای کاهش آلایندههای جوی و بهبود کیفیت زیست شهروندان فراهم شود.
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