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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

اختصاص ۶۷۸ میلیارد تسهیلات بانکی برای فرهنگیان لرستانی

اختصاص ۶۷۸ میلیارد تسهیلات بانکی برای فرهنگیان لرستانی

خرم‌آباد - معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان از اختصاص بیش از ۶۷۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به فرهنگیان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در سخنانی از اختصاص بیش از ۶۷۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به فرهنگیان لرستان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: فرایند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان تسهیلات مرابحه بانک ملی و همچنین بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای فرهنگیان لرستانی در نظر گرفته شده است.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: متقاضیان این تسهیلات پیش‌ازاین درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده‌اند و پس از انجام قرعه‌کشی، افراد منتخب به بانک معرفی شده‌اند. در حال حاضر مراحل تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات برای این افراد در حال انجام است.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته نیز، گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۱۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام‌های مختلف به فرهنگیان استان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این تسهیلات شامل سه هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال وام ضروری، دو هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی، دو هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات مرابحه بانک ملی، هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کارت اعتباری بانک ملی و چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مهر ایران بوده است.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲۱ هزار نفر از فرهنگیان لرستان در سال گذشته از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند که نقش مهمی در ارتقای رفاه و حمایت از معیشت جامعه فرهنگی استان داشته است.

محمدی، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش لرستان با همکاری شبکه بانکی استان، پیگیری‌های لازم را برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات و افزایش بهره‌مندی فرهنگیان از خدمات رفاهی ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6860809

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