به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرکیایی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، در یادداشتی دست‌نویس با عنوان «تقدیم به همه کودکان ایران» و با یادی از کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب»، از تاریخ به‌عنوان قصه‌گویی کهن یاد کرده است؛ قصه‌گویی که روایت‌هایش از زندگی انسان‌ها و سرگذشت ملت‌ها، گاه از هر داستانی شگفت‌انگیزتر است.

میرکیایی در این دست‌نوشته می‌نویسد:

«همیشه دلم می‌خواست با کسی دوست باشم که قصه‌های دنیا را بلد باشد؟ داستان‌های مردم چهار گوشه جهان را. و یک‌روز او را پیدا کردم؛ کسی که از همه پیرتر بود؛ خیلی پیر. با اشتیاق به قصه‌هایش گوش دادم. عجیب بود؛ او نه تنها می‌توانست داستان‌های همه مردم دنیا را تعریف کند بلکه از زندگی خودش هم ماجراهایی را نقل می‌کرد که از قصه‌های مردم سراسر جهان جالب‌تر و جذاب‌تر بودند. نام این قصه‌گو «تاریخ» بود. چیزهایی که در تاریخ رخ داده، از قصه‌ها هم شگفت‌انگیزتر است.»

این نویسنده در آثار خود نیز بارها از تاریخ به‌عنوان بستری برای روایت زندگی، فرهنگ و سرگذشت مردم ایران بهره گرفته است. مجموعه‌های «سرداران ایران‌زمین» و «روزی روزگاری ایران» از جمله آثار او برای مخاطبان کودک و نوجوان هستند که تلاش دارند بخشی از تاریخ و هویت ایران را در قالب روایت‌های داستانی به نسل جدید منتقل کنند.