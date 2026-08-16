  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

تاریخ پیرترین قصه‌گوی دنیاست

تاریخ پیرترین قصه‌گوی دنیاست

مهدی میرکیایی، نویسنده مجموعه‌های «سرداران ایران‌زمین» و «روزی روزگاری ایران»، در دست‌نوشته‌ای خطاب به کودکان ایران، یاد دلبندان از دست‌رفته در میناب را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرکیایی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، در یادداشتی دست‌نویس با عنوان «تقدیم به همه کودکان ایران» و با یادی از کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب»، از تاریخ به‌عنوان قصه‌گویی کهن یاد کرده است؛ قصه‌گویی که روایت‌هایش از زندگی انسان‌ها و سرگذشت ملت‌ها، گاه از هر داستانی شگفت‌انگیزتر است.

میرکیایی در این دست‌نوشته می‌نویسد:

«همیشه دلم می‌خواست با کسی دوست باشم که قصه‌های دنیا را بلد باشد؟ داستان‌های مردم چهار گوشه جهان را. و یک‌روز او را پیدا کردم؛ کسی که از همه پیرتر بود؛ خیلی پیر. با اشتیاق به قصه‌هایش گوش دادم. عجیب بود؛ او نه تنها می‌توانست داستان‌های همه مردم دنیا را تعریف کند بلکه از زندگی خودش هم ماجراهایی را نقل می‌کرد که از قصه‌های مردم سراسر جهان جالب‌تر و جذاب‌تر بودند. نام این قصه‌گو «تاریخ» بود. چیزهایی که در تاریخ رخ داده، از قصه‌ها هم شگفت‌انگیزتر است.»

این نویسنده در آثار خود نیز بارها از تاریخ به‌عنوان بستری برای روایت زندگی، فرهنگ و سرگذشت مردم ایران بهره گرفته است. مجموعه‌های «سرداران ایران‌زمین» و «روزی روزگاری ایران» از جمله آثار او برای مخاطبان کودک و نوجوان هستند که تلاش دارند بخشی از تاریخ و هویت ایران را در قالب روایت‌های داستانی به نسل جدید منتقل کنند.

کد مطلب 6917744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه