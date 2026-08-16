تجلیل از ۶۰ فعال مسجد کردستان در روز جهانی مسجد

اکبر عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه فرهنگی ترویج معارف نماز و مسجد از ۲۱ تا ۳۰ مردادماه برگزار می‌شود و این مناسبت فرصتی برای توجه دوباره به جایگاه مسجد و نقش آن در تقویت فرهنگ دینی جامعه است.

وی با اشاره به ارتباط این دهه با سالروز تأسیس ستاد اقامه نماز و روز جهانی مسجد افزود: روز جهانی مسجد که ۳۱ مردادماه برگزار می‌شود، یادآور حادثه آتش‌سوزی مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ است و از این رو، این مناسبت علاوه بر جنبه معنوی، یادآور اهمیت مسجد در هویت و انسجام امت اسلامی است.

مدیر ستاد اقامه نماز کردستان با بیان اینکه مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل برگزاری نماز نیست، عنوان کرد: مسجد از صدر اسلام محل حضور و تعامل مردم و کانون فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی بوده است و باید این ظرفیت‌ها در جامعه امروز نیز احیا شود.

عظیمی ادامه داد: تقویت نقش مساجد در تربیت نسل جوان و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات فرهنگی و اجتماعی، نیازمند فعال شدن کارکردهای مختلف این نهاد دینی و افزایش مشارکت مردم در برنامه‌های مسجد محور است.

وی نماز را یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها در تقویت سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه دانست و گفت: ستاد اقامه نماز در راستای ترویج فرهنگ نماز، برنامه‌های خود را در حوزه‌های تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و نظارتی دنبال می‌کند.

مدیر ستاد اقامه نماز کردستان از برگزاری مراسم محوری روز جهانی مسجد در سنندج خبر داد و افزود: این مراسم ۲۸ مردادماه در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود و طی آن از ۶۰ نفر از فعالان، خادمان، ائمه جماعات و کارگزاران برتر مساجد استان تجلیل خواهد شد.

عظیمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این دهه بیان کرد: رونق مساجد و اقامه نماز بر اساس سیره پیامبر اکرم (ص)، سیره رضوی، نقش مردم در مدیریت و آبادانی مساجد، پیوند نماز با افزایش تاب‌آوری اجتماعی، وحدت و امنیت، مسئولان و خادمان نماز، نماز و انتظار و نقش مسجد در سلامت اجتماعی و اقتصادی از جمله محورهای این برنامه‌هاست.

وی همچنین تجلیل از ائمه جماعات مبتکر و نوآور و توجه به جایگاه نماز جمعه و آزادی مسجدالاقصی را از دیگر موضوعات مورد توجه در این دهه عنوان کرد.

مدیر ستاد اقامه نماز کردستان در پایان از رسانه‌های استان خواست با انعکاس برنامه‌های دهه فرهنگی ترویج معارف نماز و مسجد، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های مسجدمحور و تقویت فرهنگ دینی در جامعه را فراهم کنند.