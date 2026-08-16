مرحله جدید اردوی آماده سازی جودوکاران ایران برای حضور در بازی های آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی جودو آقایان از روز دوشنبه ۲۶ مردادماه در شهر تبریز آغاز خواهد شد و جودوکاران دعوتشده تا پنجم شهریورماه زیر نظر کادر فنی به تمرین و آمادهسازی خواهند پرداخت.
این اردو در راستای آمادهسازی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی آیچی–ناگویا برگزار میشود.
بر این اساس، ۱۹ جودوکار از استانهای مختلف به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شدهاند که اسامی آنها به شرح زیر است:
تهران: امیرعباس چوپان، محمدمهدی مظلوم و سپهر نوروزی
خراسان رضوی: محمدحسین یاقوتی، الیاس پرهزگار، امیرعباس رحیمی، علی پرهیزگار و محمد پوریا بنائیان
خراسان شمالی: محمد محمدی بریمانلو و یونس شعبانی
البرز: محمدمهدی علمی و علی فاتح مقدم
مرکزی: ابوالفضل محمودی
فارس: محمد حسینزاده غیاثآبادی
قم: ابوالفضل محبی و محمدامین اشرفی
مازندران: ابوالفضل بهرآبادی
اصفهان: حمیدرضا پاپی
لرستان: امیرعباس موحد
هدایت تیم ملی جودوی آقایان بر عهده رشاد ممدف، سرمربی تیم ملی، خواهد بود و ایوب رستمی، رضا چاهخندق و احسان بهرامیان نیز به عنوان مربی در کنار وی فعالیت خواهند کرد.
همچنین اردوی تیم ملی جودوی بانوان بزرگسال ایران از روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد و ملیپوشان تا چهارم شهریورماه زیر نظر کادر فنی به تمرین و آمادهسازی میپردازند.
در این مرحله از اردو، ۸ جودوکار از استانهای مختلف کشور به تیم ملی دعوت شدهاند که اسامی آنها به شرح زیر است:
• مهسا شکیبایی (خراسان شمالی)
• السانا برومند (فارس)
• سمیرا خاکخواه (تهران)
• مریم بربط (همدان)
• مشهید صفری (همدان)
• زهرا معین (همدان)
• تارا باقری (مازندران)
• یسنا براتی (لرستان)
تمرینات تیم ملی جودوی بانوان بزرگسال ایران در این اردو زیر نظر معصومه جعفری، سرمربی تیم ملی بزرگسالان و جوانان، برگزار خواهد شد.
ملیپوشان در این اردو با هدف ارتقای آمادگی فنی و بدنی، تمرینات خود را دنبال میکنند تا برای رقابتهای پیشرو در شرایط مطلوب قرار گیرند.
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