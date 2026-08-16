سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری طبیعی در استان سمنان اظهار کرد: استان سمنان می‌تواند سالانه میزبان هزاران گردشگر طبیعت‌گرد از نقاط مختلف ایران و جهان باشد.

وی از اتخاذ رویکرد توسعه هتلینگ و تبدیل مناطق طبیعی استان به «اکوپارک‌های اقتصادی» خبر داد و افزود: خوش‌ییلاق نمونه بارزی از ظرفیت‌های موجود در این زمینه است و دو پاسگاه خالی در این منطقه می‌تواند برای استفاده در حوزه گردشگری آماده‌سازی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه شهرستان‌هایی مانند شاهرود ظرفیت تبدیل شدن به یک اکوپارک بزرگ را دارند، گفت: گردشگری به‌عنوان یک صنعت سبز و اشتغال‌زا می‌تواند به شکل مناسبی در استان سمنان توسعه یابد.

یوسف‌پور با تأکید بر آمادگی مجموعه محیط زیست برای همکاری با مردم و بخش خصوصی در حوزه گردشگری طبیعی افزود: حضور گردشگران در مناطق طبیعی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از پهنه‌های طبیعی را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به همزیستی مناسب مردم استان، به‌ویژه مردم فهیم شاهرود، با حیات وحش و حضور کل و بز در برخی مناطق شهری بیان کرد: این ظرفیت باید به توسعه گردشگری پایدار و اقتصادی منجر شود.