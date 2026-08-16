فعالیت بانوی کارآفرین در محلات؛ از آموزش خیاطی تا اشتغال‌ برای زنان

خبرنگار مهر، گروه استان‌ها: صنایع کوچک یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و تقویت اقتصاد محلی به شمار می‌روند و در این میان، حضور بانوان در عرصه کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک، نقشی قابل توجه در ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و افزایش مشارکت اقتصادی آنان دارد، بسیاری از بانوان با تکیه بر مهارت، خلاقیت و سرمایه‌های محدود، فعالیت خود را از یک فعالیت کوچک آغاز کرده و در ادامه با توسعه کسب‌وکار خود زمینه اشتغال دیگر بانوان را نیز فراهم کرده‌اند.

کارآفرینی بانوان علاوه بر ایجاد درآمد و استقلال اقتصادی، می‌تواند به تقویت اقتصاد خانواده و استفاده از ظرفیت‌های بومی و مهارتی جامعه کمک کند، به همین دلیل، حمایت از صنایع کوچک و کسب‌وکارهای بانوان، تنها حمایت از یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال، افزایش توانمندی زنان و تقویت اقتصاد خانوار و جامعه محسوب می‌شود.

ایجاد درآمد پایدار در گرو مهارت آموزی است

کارآفرین و مربی آموزش خیاطی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مهارت‌آموزی در حوزه خیاطی علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانواده را کاهش دهد و افراد با یادگیری اصولی این حرفه می‌توانند از یک مهارت کاربردی برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کنند.

فرزانه میرزایی افزود: فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کردم و پیش از راه‌اندازی آموزشگاه نیز سال‌ها در این حوزه آموزش دیده بودم و تجربه آموزش خیاطی داشتم و پس از مدتی و با توجه به اهمیتی که برای روش آموزشی و مهارتی که فراگرفته بودم قائل شدم، تصمیم گرفتم آموزشگاه خودم را راه‌اندازی کنم.

وی افزود: شیوه ای که در آموزشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد حاصل سال‌ها تجربه و آموزش استادان این حوزه است و تلاش کرده‌ام این روش را به شکل اصولی و کاربردی به هنرجویان منتقل کنم، همین موضوع باعث شد فعالیت آموزشی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنم و امروز نیز این مسیر را ادامه دهم.

این کارآفرین محلاتی با اشاره به حوزه فعالیت خود گفت: در آموزشگاه، رشته‌های مختلف خیاطی از سطح مبتدی تا تخصصی آموزش داده می‌شود و هنرجویان می‌توانند متناسب با علاقه و توانایی خود، دوره‌های مختلفی از جمله دوخت لباس شب و عروس، لباس‌های ضخیم، مانتودوزی، شومیز و دیگر مهارت‌های مرتبط با خیاطی را فرا بگیرند.

میرزایی ادامه داد: هدف ما این است که هنرجو از مرحله ابتدایی آموزش، مسیر خود را به صورت اصولی طی کند و در نهایت به سطح تخصصی برسد و تجربه نشان داده است افرادی که آموزش صحیح دریافت می‌کنند، می‌توانند این مهارت را به یک حرفه و منبع درآمد تبدیل کنند و بسیاری از هنرجویان ما امروز به صورت مستقل فعالیت دارند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال هنرجویان آموزشگاه اظهار کرد: تعدادی از شاگردان من پس از پایان دوره‌های آموزشی، برای خود مغازه، کارگاه یا مزون راه‌اندازی کرده‌اند و مشغول فعالیت هستند، برخی از هنرجویان نیز در مجموعه ما حضور دارند و در بخش‌های تخصصی مشغول به کار هستند.

این کارآفرین و مربی آموزش خیاطی افزود: در حال حاضر چهار نفر به صورت تخصصی در مجموعه ما فعالیت می‌کنند و علاوه بر بخش آموزشی، در حوزه دوخت نیز سفارش‌هایی دریافت می‌کنیم و متناسب با سفارش مشتری، لباس تولید و هزینه آن دریافت می‌شود.

میرزایی درباره انگیزه خود برای ورود به حوزه آموزش خیاطی گفت: علاقه شخصی من به آموزش این حرفه یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه این مسیر است، لباس یکی از نیازهای اساسی انسان است و از ابتدای زندگی تا پایان عمر، انسان به پوشش نیاز دارد، بنابراین یادگیری مهارتی که با یکی از نیازهای دائمی زندگی ارتباط دارد، می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

وی با اشاره به استقبال گروه‌های سنی مختلف از آموزش خیاطی اظهار کرد: هنرجویان ما از سنین پایین، حتی حدود ۱۲ و ۱۳ سال، وارد این حوزه می‌شوند و برخی از آنها از دوره‌های ابتدایی و متوسطه آموزش را آغاز می‌کنند، هر فرد نیز بر اساس علاقه و استعداد خود می‌تواند مسیر آموزشی را تا سطوح تخصصی ادامه دهد.

این کارآفرین محلاتی با بیان اینکه تصور سخت بودن خیاطی گاهی مانع ورود افراد به این حرفه می‌شود، گفت: همیشه تأکید می‌کنم خیاطی برای کسی سخت است که مسیر درست آموزش را نمی‌شناسد یا اصول این حرفه را به شکل صحیح یاد نگرفته است و زمانی که آموزش اصولی باشد، حتی هنرجویی که در ابتدای کار هیچ مهارتی ندارد، می‌تواند در همان هفته‌های نخست یک لباس برای خودش بدوزد و متوجه شود که این حرفه آن‌قدرها هم دشوار نیست.

میرزایی ادامه داد: هدف من این است که افراد بیشتری این هنر را یاد بگیرند و بتوانند آن را به نسل‌های بعد نیز منتقل کنند زیرا خیاطی فقط یک مهارت برای دوخت لباس نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای اشتغال، کارآفرینی و کاهش هزینه‌های زندگی باشد.

وی درباره حمایت‌های صورت گرفته از این کسب‌وکار گفت: در طول این سال‌ها یک بار از بسیج سازندگی تسهیلات دریافت کردم و از آن برای به‌روز کردن بخشی از تجهیزات استفاده شد، اما به طور کلی حمایت ویژه و مستمری از سوی نهاد خاصی نداشته‌ام و فعالیت آموزشگاه نیز تحت نظارت سازمان فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود.

آموزشگاه های غیرمجاز با آموزش غیر اصولی تهدیدی برای کسب و کارها به شمار می روند

این کارآفرین یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت خود را وجود آموزش‌های غیرمجاز در حوزه خیاطی دانست و گفت: متأسفانه در سطح شهر آموزش‌هایی ارائه می‌شود که بدون برخورداری از تخصص لازم در زمینه آموزش انجام می‌گیرد و این مسئله به فعالیت مراکز مجاز و همچنین هنرجویان آسیب می‌زند.

میرزایی افزود: گاهی افراد به دلیل تبلیغات یا تصور ارزان بودن، به سمت این آموزش‌ها می‌روند، اما وقتی ساعات آموزشی و هزینه واقعی را محاسبه می‌کنند، ممکن است هزینه‌ای چند برابر آموزشگاه‌های تخصصی پرداخت کرده باشند، در حالی که آموزش اصولی و مهارت لازم را نیز دریافت نکرده‌اند و در نهایت مجبور می‌شوند دوباره برای یادگیری صحیح به مراکز تخصصی مراجعه کنند.

میرزایی از ارائه آموزش‌های رایگان در مجموعه خود خبر داد و گفت: برای اینکه مردم پیش از پرداخت هزینه، هم با روش آموزشی و متد آموزشگاه آشنا شوند و هم توانایی و علاقه خود را بسنجند، چند جلسه آموزش رایگان برگزار می‌کنیم و در این جلسات حتی آموزش دوخت یک لباس کامل نیز ارائه می‌شود.

وی افزود: هدف از این آموزش رایگان این است که افراد با فضای واقعی این حرفه آشنا شوند و متوجه شوند آیا علاقه و استعداد ادامه دادن این مسیر را دارند یا خیر زیرا شاید بسیاری از افراد تصور کنند خیاطی حرفه‌ای دشوار است، اما وقتی وارد این حوزه می‌شوند و نخستین لباس خود را می‌دوزند، نگاهشان نسبت به این مهارت تغییر می‌کند.

این مربی آموزش خیاطی با تأکید بر ظرفیت گسترده خیاطی برای ایجاد مشاغل کوچک اظهار کرد: افراد نباید منتظر باشند تا شرایط کاملاً مناسب شود و سپس برای اشتغال اقدام کنند زیرا شرایط اقتصادی ممکن است دشوار باشد، اما باید حرکت کرد و از فرصت‌های موجود استفاده کرد، چراکه بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک با سرمایه محدود نیز می‌توانند به مرور توسعه پیدا کنند.

میرزایی گفت: خیاطی تنها به دوخت لباس محدود نمی‌شود و می‌توان آن را با حوزه‌های مختلف ترکیب کرد، از تولید سرویس خواب و سرویس آشپزخانه گرفته تا انواع کیف‌های پارچه‌ای، گل‌سر و تل و محصولات متنوع دیگر، همگی ظرفیت تبدیل شدن به کسب‌وکارهای کوچک را دارند و افراد می‌توانند متناسب با بازار و نیاز خانواده‌ها در این زمینه فعالیت کنند.

وی بیان کرد: توصیه من به افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک دارند این است که از شروع کردن نترسند، شاید مسیر آسان نباشد و شرایط اقتصادی نیز چالش‌هایی ایجاد کند، اما اگر فرد مهارت لازم را یاد بگیرد، با برنامه حرکت کند و فعالیت خود را به صورت اصولی آغاز کند، می‌تواند به مرور به درآمد و استقلال شغلی برسد و بسیاری از نیازهای روزمره خانواده‌ها می‌تواند به فرصتی برای تولید و درآمدزایی تبدیل شود.