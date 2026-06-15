اژدر سنگین وزن ترکیه به طور موفقیت آمیز آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این اژدر از زیردریایی «تی‌سی‌جی ساکاریا» کلاس Preveze شلیک شد و هدف را شناسایی، ردیابی و به آن اصابت کرد به طوریکه کشتی مورد نظر دو نیم شد. طبق گزارش ها، این تست بخشی از رزمایش «دنیزکوردو ۲ جمهوری ترکیه» است که در شرق دریای مدیترانه در اوایل ماه جاری انجام شد. طی این رزمایش یک کشتی آموزشی بازنشسته به طور عامدانه به عنوان بخشی از تمرین غرق‌سازی (SINKEX) غرق شد.

چنین رزمایش هایی برای ارزیابی عملکرد واقعی تسلیحاتی مانند اژدرها اهمیت زیادی دارد زیرا به اطلاعات بیشتری نسبت به مدلسازی رایانه می توان دست یافت. رزمایش غرق کردن واقعی کشتی داده های ارزشمندی درباره آسیب های ساختاری، سیل، شوک های وارده و رفتار های غرق شدن فراهم می کند.

شرکت دفاعی «راکتسان» (Roketsan) در ترکیه AKYA را ابداع کرده که قطعه جالبی به نظر می رسد. قطر اژدر ۵۳.۳ متر است و برد آن ۲۷ مایل دریایی معادل ۵۰ کیلومتر گزارش شده است. همچنین این جنگ افزار می تواند با سرعت حدود ۸۳ کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

اژدری که به طور الکتریکی حرکت می کند با ترکیبی از سونارهای فعال و غیرفعال هدایت می شود و می تواند با کمک قابلیت wake homing اهداف را ردیابی کند. این قابلیت به اژدر امکان می دهد آشفتگی‌ را که یک کشتی هنگام حرکت در آب ایجاد می‌کند، دنبال کند.

مزیت این روش این است که فریب دادن اژدر مذکور بسیار دشوارتر از نمونه ای است که صرفا صدای موتور را دنبال می‌کند. این اژدر اهمیتی نمی‌دهد کشتی اکنون کجاست و فقط رد جایی را دنبال می‌کند که کشتی قبلا از آن عبور کرده است.

همچنین اژدر ویژگی های خودکار یا قابلیت های راهنمایی مبتنی بر فیبر نوری دارد که به زیردریایی امکان می دهد اطلاعات هدف را به روز رسانی کند، پروفایل حمله را بهبود بخشد و دقت را در مسیر عملیات بهتر کند.