فرانسه از سامانه جدید شکار پهپاد رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در حالی که ارتش‌های جهان در تلاش‌اند خود را با گسترش سریع پهپادهای رزمی سازگار کنند، شرکت فرانسوی «تالس» (Thales) از سامانه دفاع هوایی متحرکی به نام «رپید استرایکر» (RapidStriker) رونمایی کرده که برای شناسایی، رهگیری و انهدام تهدیدهای هوایی در چند ثانیه طراحی شده است.

این سامانه در نمایشگاه دفاعی «یوروساتوری» (Eurosatory) فرانسه معرفی شد و قابلیت‌های جدیدی را در قالب یک مجموعه یکپارچه شامل حسگرها، سامانه کنترل آتش خودکار و گزینه‌های متنوع تسلیحاتی ارائه می‌کند؛ مجموعه‌ای که برای پاسخگویی به نیازهای نیروهای خط مقدم توسعه یافته است.

«رپید استرایکر» تنها برای مقابله با پهپادها طراحی نشده و می‌تواند در برابر بالگردهایی که در ارتفاع پایین و در نزدیکی نیروهای عملیاتی فعالیت می‌کنند نیز نقش حفاظتی ایفا کند. این سامانه به جای اتکا به یک سلاح مشخص، چندین گزینه درگیری را در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد. سامانه با ترکیب حسگرها و کنترل آتش خودکار، مناسب‌ترین ابزار درگیری را متناسب با نوع تهدید انتخاب و فعال می‌کند.

اپراتورها می‌توانند از موشک‌های هدایت‌شونده یا غیرهدایت‌شونده ۶۸ و ۷۰ میلی‌متری استفاده کنند. همچنین امکان یکپارچه‌سازی توپ‌های کالیبر کوچک و تسلیحات هدایت‌شونده از راه دور نیز با توجه به نیازهای عملیاتی وجود دارد.

به گفته شرکت تالس، این سامانه تنها چند ثانیه پس از شناسایی تهدید، آن را رهگیری کرده و فرآیند درگیری را آغاز می‌کند. استفاده گسترده از سامانه‌های خودکار نیز بار عملیاتی خدمه را در شرایط پرتنش کاهش می‌دهد.

سرعت واکنش بالا برای نیروهای نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا امروزه با انبوهی از پهپادهای ارزان‌قیمت مواجه هستند که برای عبور از سامانه‌های دفاعی متعارف طراحی شده‌اند. در این میان، بهره‌گیری از سامانه‌های موشکی لایه‌ای می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابله با تهدیدهای نوظهور فراهم کند.