به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، رویداد آزمایش روبات های زمینی اروپایی ۲۰۲۶، بین ۱۵تا ۱۹ ژوئن سال جاری میلادی در منطقه آموزشی تان متعلق به ارتش سوئیس برگزار می شود. در مرحله شب این رویداد چالش های کارزار بسیار واقعی انجام می شود.

این رقابت به عنوان یکی از سخت‌ترین آزمون‌های عملکرد در جهان برای روباتیک نظامی شناخته می‌شود، توسط آرماسویز(Armasuisse)، دفتر فدرال تدارکات دفاعی، با همکاری ارتش سوئیس برگزار می‌شود.

فرانک اشنایدر یکی از محققان انستیتو فرانهوفر FKIE در این باره می گوید: حوزه فعالیت شرکت کنندگان امسال بسیار هیجان انگیز است. ترکیبی جالب از تیم هایی که از رویدادهای قبل می شناسیم و افرادی که برای نخستین بار در ELROB شرکت می کنند.

رشته‌های اصلی این مسابقه شامل شناسایی، حمل و نقل و جستجو و نجات (SAR) است. طبق اعلام FKIE، همه تیم‌های شرکت کننده وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشین (UGV) و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) خود را در تمام این فعالیت ها طی چهار روز آزمایش خواهند کرد.

تیم‌های شرکت کننده همچنین باید روی سطوح غیرقابل پیش‌بینی حرکت کنند و ماموریت‌ها را در شرایطی که به طور دقیق منعکس کننده محیط‌های نظامی عملیاتی است، انجام دهند. رشته حمل ونقل که توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده، شامل سیستم‌های روباتیک حمل تجهیزات و تدارکات است.

پرسنل حمل ونقل و تجهیزات یک جز حیاتی از عملیات های نظامی است. در محیط های خشن این یک فعالیت خطرناک و مهم است. به همین دلیل وسایل نقلیه بی سرنشین زمینی به طور گسترده در چنین محیط هایی به کار گرفته می شوند.