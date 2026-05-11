موتور موشک مافوق صوت هندی آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «سازمان تحقیق و توسعه دفاعی» (DRDO)در حیدرآباد یک تست زمینی ۱۲۰۰ ثانیه ای محفظه احتراق اسکرم‌جت با خنک‌کننده فعال آن را انجام داد.

این تست موفقیت آمیز حدود ۲۰ دقیقه طول کشید که دو برابر مدت زمان تست انجام شده در ژانویه۲۰۲۶ میلادی است. تست مذکور در واحدSCPT انجام شد که تحت نظارت «آزمایشگاه تحقیق و توسعه دفاعی»(DRDL)، مرکز اصلی تحقیقات موشکی برای DRDO است.

به گفته مقامات این دستاورد تلاش های هندوستان برای توسعه تسلیحات مافوق صوتی که بتوانند با سرعت بیشتر از پنج ماخ پرواز کنند را ارتقا می دهد. موشک های کروز مافوق صوت برای سفر با سرعت بسیار بالا و حفظ قابلیت مانورپذیری طراحی شده اند. این سیستم ها را با کمک شبکه های دفاعی هوایی فعلی به سختی می توان رهگیری کرد. هم اکنون آمریکا، روسیه، چین و هند روی این موضوع تمرکز کرده اند.

آزمایش اخیر با هدف تایید عملکرد اسکرم جت در مقیاس کامل در بازه های امتداد یافته از عملیات انجام شده است. اسکرم جت ها در حقیقت موتورهایی هستند که از احتراق مافوق صوت برای تولید پیشرانش در سرعت مافوق صوت استفاده می کنند.

به گفته DRDO این سیستم از فناوری خنک کننده فعال برای کنترل گرمای شدیدی که هنگام پرواز با سرعتی پنج برابر سرعت صوت ایجاد می شود، استفاده می کند. مهندسان تست را در واحد حیدر آباد انجام دادند که برای شبیه سازی جریان هوای پرسرعت مورد نیاز برای تحقیقات پیشرانش مافوق صوت به کار می رود.