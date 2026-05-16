به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این آزمایش ها شامل پلتفرم روباتیک «زیسل» توسعه یافته توسط شرکت Diehl Defence وموشک های هدایت شونده SPIKE LR متعلق ابود که در نتیجه همکاری RAFAEL Advanced Defense Systems و EuroSpike تولید شده است. مهندسان کمپین آزمایشی را طی چند روز انجام دادند و ۱۷ موشک از این وسیله نقلیه کوچک بی سرنشین شلیک کردند.

این نمایش روی دقت موشک تمرکز کمتری داشت و بیشتر تمرکز روی آن بود که سبک وزنی حامل روباتیک که بتواند از خسارت های ناشی از شلیک های مکرر را جبران کند.

وسایل نقلیه زمینی بی سرنشین بیشتر اوقات در زمینه یکپارچه سازی با تسلیحات سنگین دچار مشکل می شوند زیرا پس زدگی ناشی از شلیک موشک ممکن است به سیستم های تعلیق، قطعات الکترونیکی یا چارچوب وسیله نقلیه آسیب برساند.

به گفته شرکت سازنده زیسل چند شلیک متوالی را بدون مشکلات مکانیکی بزرگ انجام داد.

این پروژه نشان دهنده تغییری وسیع تر در برنامه ریزی نظامی در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو است. شرکت های دفاعی به طور روزافزونی از وسایل نقلیه روباتیک برای انجام فعالیت های خطرناک خط مقدم که به طور معمول توسط پیاده نظام یا واحدهای زرهی انجام می شود، استفاده می کنند.

به این ترتیب ارتش می تواند به جای آنکه سربازان را نزدیک مواضع ضد تانک، بدون حفاظ قرار دهد، سیستم های بدون سرنشین کوچک تری را برای مقابل با تسلیحات زرهی دشمن از مکان های محافظت شده به جلو بفرستد.

پلتفرم زیسل در اصل به عنوان یک وسیله نقلیه پشتیبان برای ماموریت های حمل ونقل و تخلیه قربانیان توسعه یافته بود. بعدا مهندسان با یکپارچه سازی سیستم های پرتاب موشک و فناوری های کنترل خودکار آن را برای ماشین های مخصوص عملیات های جنگی به کار گرفتند.