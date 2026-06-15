لیندسی گراهام: از بازشدن تنگه هرمز خیلی خوشحالم

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه آمریکا که پیش از جنگ از حامیان جدی تشدید فشارها علیه ایران و از چهرههای نزدیک به جریان خواهان برخورد سخت با تهران محسوب میشد، اکنون پس از آنکه نتیجه جنگ به بازگشایی تنگه هرمز رسیده است، تنگهای که پیش از جنگ نیز باز بود، با رضایت از این دستاورد تاریخی! استقبال میکند.
گراهام با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خوشحالم که یادداشت تفاهم با ایران برای باز ماندن تنگه هرمز مورد توافق قرار گرفته است.» وی که ظاهراً بازگشت به نقطه آغاز را یک موفقیت راهبردی تلقی میکند، افزود: «مذاکرات بعدی درباره برنامه هستهای ایران و سایر موضوعات را از نزدیک دنبال خواهم کرد.»
این سناتور آمریکایی سپس با اشاره به اختلاف روایت تهران و واشنگتن از توافق، اظهار داشت: «تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکرهکننده آمریکایی ادعا میکند، متفاوت به نظر میرسد.»
گراهام در ادامه یادآور شد: «طبق قوانین ما، هر توافق هستهای با ایران باید برای بررسی و رأیگیری به کنگره ارسال شود.» وی همچنین تأکید کرد که مشتاق بررسی متن نهایی توافق است و معتقد است «ضروری است جیدی ونس، معاون رئیسجمهور و معمار این توافق، به همراه شرکای مذاکرهکنندهاش در روند ارائه توافق نهایی به کنگره حضور داشته باشند.»
سناتور جمهوریخواه در پایان نیز ضمن تبریک به همه دستاندرکاران این روند، نوشت: «به همه کسانی که ما را به این نقطه رساندند تبریک میگویم. زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.»
لیندسی گراهام جنگطلب که قبل از جنگ رمضان به کمتر از تغییر نظام ایران رضایت نمیداد، اکنون از توافقی ابراز خرسندی میکند که مهمترین دستاورد اعلامی آن برای آمریکا باز نگه داشتن تنگه هرمز است؛ آبراهی که به گفته بسیاری از رسانهها و تحلیلگران آمریکایی پیش از جنگ نیز باز بود و پرونده هستهای ایران نیز همچنان قرار است در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرد.
در همین راستا روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز ساعاتی پیش در مطلبی با اشاره به امضای توافق آتش بس بین ایران و آمریکا نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنگ علیه ایران را با هدف تجزیه حاکمیت این کشور آغاز کرد اما در نهایت به بازگشایی تنگه هرمز اکتفا کرد.
ساعتی پس از نیمه شب گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.
بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.
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