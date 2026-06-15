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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

نماینده آمریکا: ترامپ شکست خورد؛ درس پرهزینه جنگ برای واشنگتن

نماینده آمریکا: ترامپ شکست خورد؛ درس پرهزینه جنگ برای واشنگتن

نماینده دموکرات کنگره آمریکا با اشاره به شکست ترامپ در برابر ایران، از توافق میان تهران و واشنگتن استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «رو خانا» نماینده دموکرات کنگره آمریکا تاکید کرد، توافق با ایران که شامل بازگشایی تنگه هرمز می شود یک خبر مسرت بخش است و دموکرات ها باید از آن حمایت کنند.

وی اضافه کرد، این که توافق مذکور شامل احترام متقابل به حاکمیت آمریکا و ایران است تا وارد یک جنگ بیهوده دیگر نشویم برای من خوشحال کننده است.

رو خانا بیان کرد، این جنگ یک درس پرهزینه برای آمریکا به شمار می رود. ترامپ در تغییر نظام ایران همان طور که پیش بینی می شد، شکست خورد.

وی تصریح کرد، ما امروز می توانیم آسوده خاطر باشیم چرا که قیمت سوخت و مواد غذایی برای آمریکایی ها کاهش پیدا خواهد کرد و افراد بیشتری جان خود را از دست نخواهند داد.

کد مطلب 6860857

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