به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول آمریکایی در گفتگو با شبکه سی ان ان مدعی شد، ارتش این کشور دستور دارد محاصره غیرقانونی اعمال شده علیه تنگه هرمز را روز جمعه لغو کند.

وی اضافه کرد، این اقدام بعد از امضای رسمی توافق با ایران طی روز جمعه صورت می گیرد.

این مسئول آمریکایی در عین حال مدعی شد، ممکن است شرایط تا روز جمعه تغییر کند!

این در حالی است که آمریکایی ها پیشتر بدعهدی های خود را در جریان توافقات قبلی در منطقه نشان داده اند.

ساعتی پس از نیمه شب گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.



بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.