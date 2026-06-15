استقبال استرالیا از توافق بین ایران و آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونی آلبانیز نخست وزیر و پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا با صدور بیانیه‌ای مشترک از آتش بس بین ایران و آمریکا استقبال و تاکید کردند که این کشور همواره خواستار کاهش تنش و پایان درگیری ها از جمله در لبنان بوده است.

در این بیانیه آمده است: خوشحالیم که توافق بین واشنگتن و تهران شامل اقداماتی برای بازگشایی تنگه هرمز است. بازگرداندن تنگه هرمز برای کاهش فشار بر قیمت انرژی و اقتصاد، از جمله در منطقه ما، ضروری است.

استرالیا از تمامی طرف‌های ذیربط خواسته است تا از این فرصت برای دستیابی به صلح پایدار از طریق گفتگو استفاده کنند.

این کشور در عین حال بدون اشاره به اقدامات اعتماد ساز ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خود طی سال‌های گذشته از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسی‌های مکرر آن مدعی شد که ایران باید به نگرانی‌های دیرینه در مورد برنامه هسته‌ای خود رسیدگی کند.

استرالیا از تلاش‌های پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای میانجی قدردانی کرده و افزود که به همکاری با شرکای بین‌المللی برای تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد.

ساعتی پس از نیمه شب گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.

بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.