به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری عراق به نقل از وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که بغداد از دستیابی به تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا استقبال می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: ما به طور کامل از تلاش‌ها برای تقویت گفتگو و ترجیح راه‌حل‌های دیپلماتیک در حل بحران‌ها و اختلافات حمایت می‌کنیم.

این بیانیه می‌افزاید که موضع اصولی و ثابت عراق همواره بر رد جنگ و دنبال کردن گفتگو و ابزارهای مسالمت‌آمیز به عنوان تنها راه حل اختلافات استوار بوده و هست.

وزارت خارجه عراق تصریح کرد: ما به پاکستان و قطر به خاطر تلاش‌هایشان در میانجی‌گری و حمایت از روند مذاکرات برای پایان دادن به عملیات نظامی تبریک می‌گوییم.

این بیانیه ادامه داد که عراق از پیامدهای درگیری‌ها و جنگ‌هایی که منطقه شاهد آن بوده، رنج زیادی برده است، که این امر اعتقاد راسخ آن را به اهمیت تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و اجتناب از فرو رفتن در درگیری‌های جدید تقویت می‌کند.

عراق همچنین از اعلام قریب‌الوقوع بازگشایی تنگه هرمز برای تردد عادی کشتی‌ها ابراز خرسندی کرد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران دیشب با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.

بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.