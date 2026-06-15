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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

استقبال امارات، اردن، مصر و شورای همکاری خلیج فارس از توافق با ایران

استقبال امارات، اردن، مصر و شورای همکاری خلیج فارس از توافق با ایران

کشورهای امارات، مصر، اردن و همچنین شورای همکاری خلیج فارس از توافق حاصل شده میان ایران و آمریکا استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه امارات با استقبال از توافق اعلام شده میان آمریکا و ایران تاکید کرد، در پیش گرفتن مسیر گفتگو و دیپلماسی و پایبندی بر قوانین بین المللی در راستای تقویت امنیت منطقه اهمیت دارد.

این وزارت خانه اضافه کرد، باید به مفاد توافق از جمله توقف اقدامات خصمانه و احترام به حاکمیت کشورها و آزادی دریانوردی پایبند بود.

وزارت خارجه اردن نیز از این توافق استقبال کرد.

وزارت خارجه مصر نیز اعلام کرد، امیدواریم این توافق به مثابه نقطه عطفی در زمینه سازی برای حمایت از صلح عمل کند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در این خصوص با استقبال از توافق مذکور گفت، امید داریم این توافق به حل مسائل فیمابین بیانجامد. ما از تلاش های پاکستان، قطر، عربستان، ترکیه و حمایت های بین المللی تشکر می کنیم.

کد مطلب 6860876

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