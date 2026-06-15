صالحی امیری: دوران پساجنگ آغازگر خیزش نوین صنایع دستی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر دوشنبه در آیین پاسداشت هفته صنایع‌دستی در اصفهان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای امنیت کشور، حضور در جمع پیشکسوتان و هنرمندان را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی در اصفهان فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران است؛ این حوزه همزمان تجلی‌گر هنر، هویت، معیشت و اشتغال پایدار در کانون خانواده محسوب می‌شود.

وی با نقد وضعیت گذشته این بخش تصریح کرد: صنایع‌دستی ایران تا به امروز در جایگاه واقعی خود قرار نداشته است. وظیفه دولت، استانداران و تمامی دغدغه‌مندان این است که برای درخشش هنر ایرانی در تراز جهانی تلاش کنند، چرا که هنر این سرزمین در تمامی دنیا با اقبال بی‌نظیری مواجه است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به دیپلماسی فرهنگی فعال کشور تصریح کرد: مقامات عالی‌رتبه کشورهای مدعی در حوزه صنایع‌دستی، در برابر عظمت هنر دست هنرمندان اصفهانی سر تعظیم فرود می‌آورند.

وی افزود: رسماً اعلام می‌کنیم که در دوران پساجنگ و با برداشته شدن زنجیرهای تحریم، آغازگر خیزشی جدید در حوزه صنایع‌دستی خواهیم بود و مسیر برای لذت بردن جهانیان از این هنر بی‌بدیل هموار می‌شود.

صالحی‌امیری بازاریابی در تمامی پایتخت‌های جهان را از اولویت‌های قطعی این وزارتخانه برشمرد و اظهار کرد: راه نجات صنایع‌دستی در توسعه صادرات نهفته است. برای این منظور، تشکیل یک زنجیره قوی شامل تأمین مواد اولیه، تولید باکیفیت و بازاریابی هوشمند داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به این صنعت یادآور شد: رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. ما گفتگوهای گسترده‌ای را با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی آغاز کرده‌ایم تا صنایع‌دستی ایران را به شبکه توزیع جهانی متصل کنیم. با پیروزی‌های اخیر در عرصه بین‌المللی، ملت ایران هنر خود را با سرافرازی به نمایش خواهد گذاشت.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به ابعاد تمدنی ایران تصریح کرد: قدرت ایران فراتر از جنبه‌های نظامی و سیاسی، در ریشه‌های فرهنگی و تمدنی آن نهفته است. قدرت نرم ما در دستان هنرمندان این مرز و بوم تجمیع شده و وظیفه حاکمیت، حمایت تمام‌قد از این سرمایه‌های انسانی است.

وی با هدف مانع‌زدایی از مسیر توسعه صنایع‌دستی اصفهان، خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی استان اعلام کرد: تمامی اختیارات وزیر در حوزه‌های صنایع‌دستی، گردشگری و میراث فرهنگی به استان تفویض می‌شود و هیچ محدودیتی برای تصمیم‌گیری‌های تحول‌آفرین وجود ندارد. همچنین باید ستاد ویژه تحول و جهش صنایع‌دستی در اصفهان به عنوان سردمدار تمدن ایران شکل بگیرد.

صالحی‌امیری میراث فرهنگی را شناسنامه و تبار ملت ایران دانست و با اشاره به افق‌های پیش روی صنعت گردشگری گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه و با همت نمایندگان مجلس، هدف‌گذاری ورود ۱۵ میلیون گردشگر به کشور انجام شده است که در این میان، اصفهان یکی از سه مقصد اصلی و اولویت‌دار خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با تاکید بر تداوم حمایت‌های مالی خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی باید بدون هیچ مانعی در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد. همان‌طور که در عرصه‌های مختلف بر دشمنان پیروز شدیم، در این پیکار اقتصادی و فرهنگی نیز با انسجام، همدلی و اتکا به غرور ملی، پرچم سرافرازی ایران را برافراشته نگاه خواهیم داشت.