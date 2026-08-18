به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی «سگمار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی جواد مزدآبادی شامگاه دوشنبه ۲۶ مرداد با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان، مخاطبان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

جواد مزدآبادی کارگردان فیلم در ابتدای مراسم با تشکر از مخاطبان، عوامل فیلم و خانواده خود گفت: این فیلم ساخته نمی‌شد مگر با یک تلاش جمعی از مجموعه عوامل حرفه‌ای سینما؛ کسانی که پشت دوربین و جلوی دوربین بودند و یک گروه بسیار درجه‌یک و دوست‌داشتنی که تلاش کردند تا این فیلم ساخته شود.

وی در ادامه عنوان کرد: ما در این فیلم سعی کردیم یک کار متفاوت بسازیم؛ یعنی یک قصه که تا حدودی متفاوت از جریان عادی سینمای ایران باشد، در یک لوکیشن خاص، با یک کانسپت خاص و در نهایت یک کار متفاوت. خوشبختانه پخش جهانی این فیلم هم شروع شده و در سراسر دنیا به جشنواره‌های مختلف ارسال شده است. حتی این فیلم اکنون به بخش مسابقه جشنواره ریورس نیجریه راه پیدا کرده و چند روز دیگر رقابت جهانی آن با فیلم‌های رقیبش آغاز می‌شود.

این کارگردان اظهار کرد: تلاش کردیم اثری بسازیم که متعلق به سینمایی صاحب اندیشه باشد، سینمایی که سعی می‌کند حرفی را بزند و جدای از اینکه یک قصه جذاب دارد، سعی می‌کند لایه‌هایی داشته باشد که بیننده را به فکر فرو ببرد تا آنها این لایه‌ها را کشف کنند.

شیرین اسماعیلی یکی از بازیگران اصلی فیلم نیز با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: من هم مانند بعضی از عزیزانی که در سالن حضور دارند، برای اولین‌بار است که فیلم را می‌بینم و امیدوارم در کنار هم از آن لذت ببریم و شب خوبی داشته باشیم.

سیروس سپهری یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز بیان کرد: بسیار خوشحالم که این فیلم رونمایی شد تا بسیاری از دوستان و همین‌طور آقای مزدآبادی را دوباره ببینم و واقعاً اگر عشق نبود این کار ساخته نمی‌شد.

اکران فیلم سینمایی «سگمار» به کارگردانی جواد مزدآبادی از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در سینماهای منتخب گروه «هنروتجربه» آغاز می‌شود و در این فیلم بازیگرانی همچون پیام احمدی‌نیا، شیرین اسماعیلی، سیروس سپهری ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «سگمار» داستان ۲ مارگیر را روایت می‌کند که به درخواست اهالی یک روستا مأمور می‌شوند موجودی مرموز و ناشناخته به نام «سگمار» را شکار کنند.