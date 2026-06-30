اکران «ایستاده مردیم» با یاد شهدای میناب و شعرخوانی سیروس الوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «ایستاده مردیم» به کارگردانی امیرعلی تقی‌زاده و تهیه‌کنندگی پریسا باهر شامگاه دوشنبه ۸ تیر با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهلی رسانه توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

امیرعلی تقی‌زاده کارگردان اثر با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: این فیلم را حدودا پنج سال پیش ساختیم اما به دلایلی با تاخیر به اکران رسید. جا دارد از همه عزیزانی که در ساخت این فیلم همراهمان بودند و برای به اکران رساندن آن تلاش کردند، تشکر کنم.

پریسا باهر تهیه‌کننده فیلم نیز پس از خیرمقدم گویی به مخاطبان این فیلم را به سیروس الوند تقدیم کرد.

بابک صحرایی ترانه‌سرا و یکی از بازیگران فیلم نیز بیان کرد: بسیار خوشحالم که اکران این فیلم شروع می‌شود. امیرعلی تقی‌زاده به عقیده من کارگردانی است که آینده بسیار درخشانی پیش رو دارد و از آنجایی‌که از دوستان عزیز من است، شناخت کافی نسبت به او دارم و می‌دانم که اندیشه خوبی دارد، با تفکر کار می‌کند و قدم‌های خوبی در حوزه سینما و نمایش برمی‌دارد.

صحرایی در ادامه یاد شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی داشت و با دکلمه‌ ترانه‌ای به یاد این شهدا عنوان کرد: داغ بچه‌های میناب و تمام عزیزانی که ما در آن روزها از دست دادیم همچنان زنده است و سوگواری‌شان همچنان در جان ما باقی خواهد ماند.

شهرام اسدزاده مجری طرح نیز با اشاره به اهمیت نقش گروه «هنروتجربه» برای فیلمسازان اظهار کرد: واقعا اگر گروه سینمایی «هنروتجربه» نبود ما باید چه می‌کردیم. وقتی نام سینمای تجربی می‌آید گروهی اهمیت و نقش آن را کوچک می‌شمارند اما واقعیت این است که حتی اساتیدی مانند استاد کیارستمی نیز برخی از آثارشان را در «هنروتجربه» اکران می‌کردند و «هنروتجربه» واقعاً جایی است که بسیاری از بچه‌های سینما که در این رقابت و مافیای سینما جا می‌مانند، می‌توانند فیلم‌هایشان را اکران کنند.

در ادامه بازیگران، عوامل و خواننده تیتراژ فیلم در سخنان کوتاهی از مخاطبان تشکر کردند و تقاضا کردند تا از فیلم‌های مستقل حمایت کنند.

همچنین سیروس الوند کارگردان سینمای ایران که به‌عنوان یکی از مهمانان ویژه در این مراسم حضور داشت، قطعه شعری را به یادگار خواند.

فیلم سینمایی «ایستاده مردیم» با حضور بازیگرانی همچون مهدی صباغی، شیرین اسماعیلی، هامون سیدی، مهدی قربانی، میلاد معیری، لادن ژافه وند، شیوا طاهری، سروش طاهری، امیر کیوان معصومی، زهره صفوی، پریسا باهر، دانیال محمودی‌نیا، بابک صحرایی ساخته شده است و از روز چهارشنبه ۱۰ تیر در سینماهای منتخب «هنروتجربه» اکران می‌شود.