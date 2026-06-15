برگزاری آزمون مجدد برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه الزهرا ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س)، شرایط برگزاری امتحان مجدد برای دانشجویان مقطع کارشناسی که در آزمون‌های الکترونیکی دچار مشکلات فنی شده‌اند، را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، در صورتی که دانشجویان به دلایلی همچون ناپایداری اینترنت، قطع اتصال و یا بروز سایر مشکلات فنی موفق به شرکت در آزمون الکترونیکی نشوند، اساتید می‌توانند جهت مساعدت و همکاری با دانشجو، در اولین فرصت ممکن نسبت به برگزاری آزمون به‌صورت شفاهی اقدام کنند.

طبق اعلام دانشگاه، این آزمون‌های شفاهی از طریق لینک «ادوبی کانکت» (لینک مهمان) که در سامانه دروس مربوطه قرار دارد، قابل برگزاری خواهد بود.