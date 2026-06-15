پرچم عزای حسین(ع) بر فراز خراسان شمالی؛ ۱۱۰۰ هیئت مذهبی عزادار

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - مهدی عزتی یزدانی؛ با فرارسیدن ماه محرم، خراسان شمالی بار دیگر جامه عزا بر تن کرده و کوچه‌ها، خیابان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی استان با نصب پرچم‌های سیاه و سرخ، خود را برای میزبانی از عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) آماده کرده‌اند. از نخستین شب‌های محرم، نوای روضه و مرثیه در شهرها و روستاهای استان طنین‌انداز شده و مردم با حضور در مجالس حسینی، ارادت دیرینه خود را به ساحت سرور و سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.

محرم در خراسان شمالی تنها یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار به شمار می‌رود. آیین‌هایی که نسل به نسل منتقل شده و هر سال با مشارکت گسترده مردم، هیئت‌های مذهبی، مساجد و تشکل‌های مردمی جلوه‌ای تازه پیدا می‌کند. بسیاری از هیئت‌ها علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات‌رسانی نیز فعال هستند و در ایام محرم به کانون‌های همدلی، مواسات و فعالیت‌های مردمی تبدیل می‌شوند.

امسال یک هزار و ۱۰۰ هیئت مذهبی فعال در خراسان شمالی برنامه‌های عزاداری دهه نخست محرم را برگزار می‌کنند

حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در مراسم‌های مذهبی، فعالیت هیئت‌های بانوان و دانشجویی و استقبال گسترده خانواده‌ها از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های برجسته محرم امسال در خراسان شمالی است. موضوعی که نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان نسل‌های مختلف مردم استان دارد.

بر اساس آمار موجود، امسال یک هزار و ۱۰۰ هیئت مذهبی فعال در خراسان شمالی برنامه‌های عزاداری دهه نخست محرم را برگزار می‌کنند که این تعداد نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است.

از مجموع هیئت‌های فعال استان، ۱۲۰ هیئت ویژه بانوان، ۲۰ هیئت نوجوانان و پنج هیئت دانشجویی فعالیت دارند که هر کدام متناسب با جامعه مخاطب خود برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و مذهبی متنوعی را اجرا می‌کنند.

همچنین حدود یک هزار مسجد و ۱۰۰ حسینیه و تکیه در سراسر استان آماده میزبانی از عزاداران حسینی هستند؛ ظرفیتی گسترده که زمینه برگزاری باشکوه آیین‌های عاشورایی را در شهرها و روستاهای مختلف خراسان شمالی فراهم کرده است.

بررسی پراکندگی هیئت‌های مذهبی در سطح استان نشان می‌دهد شهرستان بجنورد بیشترین تعداد هیئت‌های مذهبی را در اختیار دارد و پس از آن شهرستان‌های شیروان و اسفراین در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این موضوع سبب شده در نقاط مختلف استان، مراسم‌های متنوعی با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت(ع) برگزار شود.

رشد پنج درصدی تعداد هیئت‌های مذهبی در استان

کارشناسان فرهنگی رشد پنج درصدی تعداد هیئت‌های مذهبی در استان را نشانه پویایی جریان‌های مردمی و گسترش فعالیت‌های دینی و فرهنگی می‌دانند. ظرفیتی که در کنار مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت انسجام اجتماعی و انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان ایفا می‌کند.

محرم امسال در کدام هیئت‌های خراسان شمالی شرکت کنیم؟

همزمان با آغاز دهه نخست محرم، ده‌ها هیئت مذهبی در نقاط مختلف خراسان شمالی برنامه‌های عزاداری خود را آغاز کرده‌اند. در ادامه تعدادی از هیئت‌های شاخص استان که هر ساله میزبان جمع زیادی از عزاداران حسینی هستند، معرفی می‌شوند.

هیئت عاشقان‌المهدی(عج) - بجنورد

این هیئت از جمله هیئت‌های شناخته شده مرکز استان است که هر ساله برنامه های آن با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

سخنران: حجت‌الاسلام کاملی از قم

مداحان: ذاکرین اهل بیت(ع)

زمان: همزمان با نماز مغرب و عشا

مکان: شهرک شاهد، خیابان شاهد ۲۰، مسجد شهدا

پارکینگ : دارد

هیئت عاشقان سیدالشهدا(ع) میدان جوادیه - بجنورد

از جمله هیئت‌های پرمخاطب شهر بجنورد که امسال نیز به مدت ۱۲ شب میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.

سخنرانان: حجت‌الاسلام حامدی و حجت‌الاسلام ایزانلو

مداحان: کربلایی رضا محمدی، کربلایی مصطفی ریحانی، کربلایی ایمان محسنی و حسین محمدی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۱۲ شب، پس از نماز مغرب و عشا

مکان: میدان جوادیه، به سمت میدان تختی، خیابان خاتم‌الانبیا(ص)

هیئت محبان اهل بیت(ع) - بجنورد

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده

مداح: علی قدوسی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد

مکان: ۱۷ شهریور جنوبی، نبش چهارراه شهدای غواص

موکب عزاداران هیئت «حسین جان» - بجنورد

این مجموعه علاوه بر مراسم عزاداری، برنامه‌های قرآنی و فرهنگی متنوعی را نیز برای عزاداران تدارک دیده است.

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی الهی‌فرد

مداحان: سید جواد گوهری و احسان نعیمی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۱۰ شب

ساعت آغاز: همزمان با نماز مغرب و عشا

مکان: چهارراه باسکول، مدرسه شاهد نجابت

مراسم عزاداری دهه اول محرم در حرم امامزاده سیدعباس(ع) - بجنورد

حرم مطهر امامزاده سیدعباس(ع) به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مذهبی استان، هر ساله پذیرای جمع کثیری از عزاداران حسینی است.

برنامه‌ها: تلاوت سوره فتح ساعت ۱۹، زیارت عاشورا ساعت ۱۹:۱۰، اقامه نماز جماعت مغرب و عشا

سخنران: حجت‌الاسلام سیدامین مرتضوی

مداح: کربلایی سیدباقر سیدی‌زاده

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۱۲ شب

مکان: شبستان امامزاده سیدعباس(ع)

هیئت یا فاطمه الزهرا(س) - بجنورد

از هیئت‌های باسابقه و شناخته‌شده مرکز استان که هر ساله با حضور پرشور عزاداران برگزار می‌شود.

سخنران: آیت‌الله حسینی آملی

مداحان: کربلایی احمد خالق‌پور و حاج محمدرضا ایزی

شروع مراسم: ساعت ۱۹

مکان: بجنورد

هیئت عاشقان بین‌الحرمین - بجنورد

سخنران: حجت‌الاسلام محمدنیا

مداحان: سعید علیاری و کربلایی حسین افروز

مکان: پشت پارک شهر، دارالقرآن و عترت بجنورد

هیئت مذهبی محبان‌الزهرا(س) - جاجرم

از هیئت‌های شاخص شهرستان جاجرم که با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر فعالیت می‌کند.

سخنرانان: حجت‌الاسلام هوشمندنژاد، حجت‌الاسلام عزیزآبادی و حجت‌الاسلام مقصودی

مداحان: کربلایی سیدمهدی حسینی، کربلایی مرتضی گرمه‌ای و کربلایی محمدجواد مهریزی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۹ شب

مکان: خیابان شهید بهشتی، پارکینگ شهرداری جاجرم

هیئت جوانان بنی‌هاشم - شیروان

از هیئت‌های فعال و شناخته شده شهرستان شیروان که هر ساله میزبان جوانان و نوجوانان بسیاری است.

سخنران: حجت‌الاسلام آذریان

مداح: کربلایی حسن رحمتیان

زمان: از ۲۵ خرداد، هر شب ساعت ۲۱

مکان: خیابان امام رضا(ع)، مصلای بزرگ امام خامنه‌ای شیروان

هیئت عاشقان حسین(ع) - اسفراین

یکی از هیئت‌های فعال شهرستان اسفراین که مراسم عزاداری خود را در مسجد خمسه طیبه برگزار می‌کند.

سخنران: حجت‌الاسلام موسوی

مداح: کربلایی مهدی یعقوبی

زمان: از یکشنبه ۲۴ خرداد، پس از نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان خرمشهر، مسجد خمسه طیبه اسفراین

خراسان شمالی در محرم ۱۴۰۵ با فعالیت یک هزار و ۱۰۰ هیئت مذهبی، یک هزار مسجد و ۱۰۰ حسینیه و تکیه، روزهای پرشوری را در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سپری می‌کند. حضور هیئت‌های بانوان، نوجوانان و دانشجویی در کنار هیئت‌های سنتی و مردمی، نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا همچنان در میان نسل‌های مختلف این استان زنده و پویاست.

بی‌تردید محرم امسال نیز همانند سال‌های گذشته، صحنه جلوه‌های کم‌نظیری از عشق و ارادت مردم خراسان شمالی به مکتب سیدالشهدا(ع) خواهد بود؛ مردمی که با حضور در هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها، یاد و نام قیام عاشورا را زنده نگه می‌دارند و پیام آزادگی، ایثار و مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.