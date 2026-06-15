به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مداحان و شاعران سپاه و بسیج استان قزوین اظهار کرد: مداحان، ذاکران و شاعران اهل‌بیت(ع) همواره نقش واسطه‌ای مؤثر میان مردم و معارف ناب اسلامی داشته‌اند و این جایگاه در شرایط کنونی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

وی با بیان اینکه مداحان در مناسبت‌های دینی و انقلابی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر افکار عمومی به شمار می‌روند، افزود: این قشر با بهره‌گیری از ظرفیت شعر، مرثیه و هنر آیینی می‌توانند در انتقال مفاهیم دینی، تقویت ارزش‌های اسلامی و تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به رسالت فراتر از شورآفرینی در مجالس مذهبی تصریح کرد: مداحی اهل‌بیت(ع) تنها به برانگیختن احساسات مذهبی محدود نیست، بلکه بستری برای ترویج معارف دینی، پاسخگویی به شبهات و ارتقای سطح آگاهی جامعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که گاه یک شعر فاخر، یک نوحه تأثیرگذار یا چند جمله حساب‌شده می‌تواند اثری ماندگارتر از ساعت‌ها سخنرانی بر ذهن و دل مخاطبان برجای بگذارد و در تبیین حقایق و رفع ابهامات به‌ویژه برای نسل جوان نقش مهمی ایفا کند.

یوسفی با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت و آگاهی در میان فعالان این عرصه خاطرنشان کرد: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند مداحان و شاعران علاوه بر مسئولیت‌های معنوی و اعتقادی، نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند رسالت خود را به درستی انجام دهند.

وی مداحان را از عناصر مؤثر در جریان‌سازی فرهنگی دانست و گفت: تأثیرگذاری این قشر صرفاً در ایجاد فضای عاطفی خلاصه نمی‌شود، بلکه آنان در فرهنگ‌سازی، هدایت فکری و تقویت هویت دینی و انقلابی جامعه نیز نقشی تعیین‌کننده دارند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش جریان‌های معاند برای تأثیرگذاری بر فضای فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تولید محتواهای هدفمند، در پی تضعیف باورهای دینی، ایجاد اختلاف و خدشه به انسجام جامعه اسلامی هستند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی مداحان متعهد و انقلابی در صف نخست مقابله با این هجمه‌ها قرار دارند و باید با شناخت دقیق تهدیدها و نیازهای جامعه، نقش روشنگری و آگاهی‌بخشی خود را بیش از پیش ایفا کنند.

یوسفی همچنین با اشاره به گستردگی فضای مجازی اظهار کرد: امروز محتوای ارائه‌شده در یک مجلس مذهبی محدود به همان جلسه باقی نمی‌ماند و در مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مختلف منتشر می‌شود؛ از این رو توجه به دقت، صحت و آثار محتوای ارائه‌شده اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان مداحان و شاعران اهل‌بیت(ع) را از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی کشور دانست و گفت: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت این قشر می‌تواند در تقویت ایمان دینی، افزایش بصیرت اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

