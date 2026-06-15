نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش شیرخوارگان حسینی یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام به شمار می‌رود که هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم با حضور گسترده خانواده‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم مادران به همراه کودکان و شیرخوارگان خود با پوشاندن لباس‌های سبز و سفید به نوزادان، یاد و خاطره حضرت علی‌اصغر (ع)، طفل شش ماهه امام حسین (ع) را گرامی می‌دارند و مظلومیت کوچک‌ترین شهید دشت کربلا را به تصویر می‌کشند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور بیان کرد: قرائت نذرنامه حضرت علی‌اصغر (ع)، مرثیه‌سرایی، سخنرانی‌های معرفتی، تبیین فلسفه قیام عاشورا و نقش مادران در تربیت نسل حسینی از مهم‌ترین بخش‌های این همایش معنوی است.

نوشادی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این برنامه تصریح کرد: همایش شیرخوارگان حسینی طی سال‌های اخیر به یک حرکت فرهنگی و معنوی فراگیر تبدیل شده و علاوه بر ایران در ده‌ها کشور جهان نیز برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده و آشنایی کودکان با پیام ایثار، مقاومت و آزادگی نهضت امام حسین (ع) است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور از خانواده‌ها دعوت کرد با حضور در این آیین معنوی، در بزرگداشت مقام حضرت علی‌اصغر (ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی مشارکت کنند.