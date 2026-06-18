برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در سراسر کهگیلویه و بویراحمد

نیما فولادی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خردادماه رأس ساعت ۸ صبح با حضور گسترده مادران و نوزادان در مصلاها، مساجد و حسینیههای سراسر استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این آیین معنوی هر ساله با استقبال چشمگیر خانوادهها همراه است، اظهار کرد: در این مراسم، مادران با پوشاندن لباسهای سبز و سفید به نوزادان خود، ارادتشان را به حضرت علیاصغر (ع)، کوچکترین شهید واقعه عاشورا، ابراز میکنند.
مسئول اجرایی مجمع جهانی حضرت علیاصغر (ع) کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امسال این همایش با تأکید بر نقش محوری مادران در انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده و همچنین گرامیداشت یاد شهدای مظلوم کودک در ایران برگزار خواهد شد.
فولادی از عموم مردم، بهویژه مادران دارای فرزند شیرخوار، دعوت کرد تا با حضور در این اجتماع بزرگ معنوی، در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و پیام انسانساز نهضت حسینی سهیم باشند.
وی افزود: همایش شیرخوارگان حسینی فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و نمایش وحدت و همدلی خانوادههای حسینی در دفاع از ارزشهای دینی و انسانی است.
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