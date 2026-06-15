قطع گاز ۸ روستای حوالی مشهد در پی برخورد بیل مکانیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه ۲۵ خرداد در پی برخورد بیل مکانیکی هنگام انجام عملیات حفاری توسط یکی از مشترکان محلی، بخشی از شبکه گازرسانی حاشیه شهر مشهد دچار آسیب شد و جریان گاز در چند روستا به طور موقت قطع شد.

این حادثه باعث قطع گاز در روستاهای خلق‌آباد، لک‌لک، کلاکوب، خرم‌آباد، گیزی، بهار، نوچاه و گنبدواز شد.

سیدمحمدحسین میررضایی، در توضیح این حادثه اظهار کرد: در پی انجام عملیات حفاری و برخورد بیل مکانیکی، آسیب جزئی به شبکه گازرسانی وارد شد که به دلیل ضرورت انجام تعمیرات فوری، جریان گاز تعدادی از روستاها موقتاً قطع شد.

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان افزود: پس از اعزام تیم‌های عملیاتی، تعمیر شبکه در کوتاه‌ترین زمان انجام شد و اکنون عملیات وصل مجدد گاز در روستاهای آسیب‌دیده آغاز شده است.

میررضایی با اشاره به روند زمان‌بر وصل گاز گفت: عملیات وصل گاز مانند برق نیست که به صورت یکباره برقرار شود؛ پس از آغاز فرآیند وصل، همکاران ما باید به منازل مراجعه کنند و به‌صورت موردی گاز هر واحد را وصل کنند، به همین دلیل این روند زمان‌بر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چندین اکیپ عملیاتی در منطقه مستقر هستند و کار وصل گاز به صورت مرحله‌ای در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا ساعت ۵ بعدازظهر گاز تمامی منازل این روستاها وصل شود.

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان در پایان ضمن قدردانی از صبوری ساکنان این روستاها، از شهروندان و پیمانکاران خواست پیش از انجام هرگونه عملیات عمرانی و حفاری، نسبت به دریافت استعلام از شرکت گاز اقدام کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.