بارش باران در مشهد باعث قطع برق برخی مشترکان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی اظهار کرد: قطع پراکنده برق در نقاط مختلف شهر، موضوعی هماهنگ و سازمان‌یافته نیست. این یک واقعه طبیعی است که درپی بارش باران یا برف، طوفان و سایر پیشامدهای طبیعی رخ می‌دهد. در هرحال مردم نگران نباشند. برق همه مشترکان تا دقایقی دیگر وصل خواهد شد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: مسئله قطع پراکنده برق بیشتر در پهنه‌های حاشیه‌ای رخ می‌دهد، زیرا به هرحال، اتصالات به‌دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز آسیب‌پذیرتر است و چه طوفان اخیر و چه بارندگی امروز می‌تواند موجب آسیب‌های اولیه یا ثانویه به شبکه انتقال برق شود.

به گفته وی ظرفیت محدود تیم‌های تخصصی باعث می‌شود تا فرآیند تعمیر در محل و بازاتصال اشتراکات زمان‌بر باشد. در این شرایط، صبر مشترکان مورد انتظار است تا با تلاش متخصصان سختکوش شرکت برق، روشنایی دوباره به منازل و واحدهای تجاری بازگردد.