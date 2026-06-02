برق ۴۲ دستگاه اجرایی در مشهد قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشته که گرمای مشهد زیاد بود، ۴۲ دستگاه اجرایی، بانک و اداره بیش از میزان تعیین شده برق مصرف کردند، بنابراین کنتور هوشمند برق آن دستگاهها را قطع و بعد از یک ربع با کاهش مصرف، وصل کرد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خصوص مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی در مشهد بیان کرد: ما در سطح شهر مشهد حدود ۱۷۰۰ دستگاه اجرایی، بانک و اداره داریم و تنها شهری در کشور هستیم که تمامی ساختمان‌های بانک‌ها و مراکز اداری به کنتور هوشمند متصل هستند.

وی افزود: با تجهیز دستگاه‌های اجرایی به کنتور هوشمند، این دستگاه‌ها باید در طول روز یعنی از ساعت ۷ تا ساعت ۱۳، نسبت به سال گذشته مصرف خود را ۳۰ درصد کاهش دهند و در ساعت پایانی یعنی از ساعت ۱۳ به بعد، تمام سیستم‌های سرمایشی و کامپیوترهای دستگاه غیر از موارد مرتبط به مسائل امنیتی و سرورها را خاموش کنند. با این اقدام در شهر مشهد، حدود ۱۵ درصد صرفه‌جویی در ادارات اتفاق افتاده است.

کاشی بیان کرد: کنتورهای هوشمند این قابلیت را دارند که میزان استاندارد مصرف برای آنها تعریف و در کنتور محاسبه شود، اگر دستگاهی بیشتر از آنچه در کنتور تعریف شده مصرف کند، برق آن دستگاه به صورت اتومات قطع می‌شود.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: در ۱۰ روز گذشته که گرمای مشهد زیاد بود، ۴۲ مورد از این کنتورها عمل کردند، به این معنی که این ۴۲ دستگاه اجرایی، بانک و اداره بیش از میزان تعیین شده برق مصرف کردند، بنابراین کنتور هوشمند برق آن دستگاه‌ها را قطع و بعد از یک ربع با کاهش مصرف، وصل کرده است.

وی در خصوص قطع برق صنایع عنوان کرد: به دلیل اینکه در اوایل تابستان هستیم، مشکل خاصی وجود ندارد و فعلا برنامه‌ای برای قطع برق صنایع نداریم. با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد مشترکین ما در مشهد در بخش خانگی قرار دارند، کمک آنها در زمینه کاهش مصرف بسیار حائز اهمیت است.

کاشی اضافه کرد: از شهروندان تقاضا داریم در مدیریت مصرف ما را همراهی کنند تا از این تابستان نیز به سلامت عبور کنیم. شهروندان می‌توانند با قرار دادن کولر آبی روی دور کند، تنظیم کولر گازی روی درجه ۲۵ و خاموش کردن لامپ‌های اضافی کمک زیادی به مدیریت مصرف کنند.