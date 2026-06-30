وصل نشدن گاز برخی منازل در ورامین به دلیل الزامات ایمنی است

ابراهیم سنگیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت وصل نشدن گاز برخی منازل در مناطق حصارک و چوببری پس از انجام تعمیرات شبکه، اظهار کرد: عملیات تعمیرات مطابق برنامه انجام شد و جریان گاز ساعت ۱۴ روز گذشته در این مناطق برقرار شد.

وی که رئیس اداره گاز ورامین است، افزود: پیش از آغاز عملیات، پیامک اطلاع‌رسانی قطع گاز برای تمامی مشترکان این مناطق ارسال شده بود و پس از پایان تعمیرات، اکیپ‌های امدادی برای وصل مجدد گاز به درِ منازل مراجعه کردند.

سنگیان با بیان اینکه رگلاتورهای خانگی پس از وصل مجدد شبکه، به‌منظور حفظ ایمنی به‌صورت خودکار وارد مدار نمی‌شوند، تصریح کرد: همکاران امداد تنها برای منازلی که ساکنان در آن حضور داشتند، نسبت به وصل گاز اقدام کردند و در منازل فاقد سکنه، جریان گاز به‌منظور جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی همچنان قطع باقی مانده است.

وی از مشترکانی که هنگام مراجعه مأموران در منزل حضور نداشتند خواست پس از بازگشت، با سامانه ۱۹۴ شرکت گاز استان تهران تماس بگیرند تا اکیپ‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان برای وصل مجدد گاز به محل اعزام شوند.