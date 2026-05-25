ویخبرگزاری مهر، گروه استانها-عاطفه وفاییان: در شرایطی که کشور با ضرورت مدیریت منابع حیاتی همچون آب، برق، گاز و نهادههای تولیدی روبهرو است، «جهاد صرفهجویی» به عنوان یک مطالبه ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این رویکرد، تنها یک توصیه اخلاقی برای پرهیز از اسراف نیست، بلکه اقدامی راهبردی در مسیر تقویت تابآوری کشور، کاهش فشارهای تحمیلی و خنثیسازی تلاش دشمن برای بهرهبرداری از محدودیتهاست. در این میان، همراهی مردم، مسئولان و بخشهای مختلف اجرایی میتواند به الگویی مؤثر از همدلی، مسئولیتپذیری و صیانت از منافع عمومی تبدیل شود.
از مدیریت مصرف انرژی در خانهها و دستگاههای اجرایی گرفته تا اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی، هر اقدام کوچک میتواند به نتیجهای بزرگ در سطح ملی منجر شود. تجربه شهرها و استانهایی که با مشارکت مردم توانستهاند در حوزه آب، برق و سایر منابع عملکرد بهتری داشته باشند، نشان میدهد که صرفهجویی، اگر بر پایه آگاهی، برنامهریزی و مشارکت جمعی باشد، نهتنها موجب کاهش هزینهها میشود بلکه به افزایش بهرهوری و پایداری خدمات نیز کمک میکند. در همین راستا، مهر در ویژهپرونده «جهاد صرفهجویی» به سراغ روایتهایی رفته که نشان میدهد کاهش مصرف، امروز به یک میدان مهم برای دفاع از ایران تبدیل شده است.
جهاد صرفهجویی؛ مشت محکم مردم بر دهان دشمن با کاهش مصرف انرژی
حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات در امر جهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم با پرهیز از اسراف، اجازه ندهند دشمنان از ناحیه مصرف بیرویه به کشور ضربه بزنند.
وی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف برای حفظ و حمایت از ایران، بیان کرد: این روزها بسیاری از مردم با حضور در میدانهای مختلف نقش خود را برای پاسداری از ایران عزیز به بهترین شکل ایفا میکنند.
صاحبقرانی افزود: یکی از عرصههایی که همه مردم میتوانند در آن نقشآفرینی کنند «جهاد صرفهجویی» است. با توجه به شرایط موجود در حوزه برق، آب،گاز و سایر انرژیها، لازم است با روحیه همدلی و مواسات در مصرف انرژی صرفهجویی کنیم.
وی تأکید کرد: این اقدام میتواند پاسخی قاطع به دشمنانی باشد که تلاش دارند از برخی حوزهها برای فشار بر کشور استفاده کنند. اگر مردم از اسراف و مصرف بیش از اندازه پرهیز کنند، دشمنان نمیتوانند از این مسیر به کشور آسیب بزنند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات در امر جهاد همچنین نقش مسئولان را در این زمینه مهم دانست و گفت: مسئولان نیز باید در بخشهایی که نیاز به اقدام و مدیریت مؤثر وجود دارد حضور فعال داشته باشند و نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.
مردم مشهد پیشگام صرفهجویی در مصرف آب و انرژی
سیدمرتضی حیدری، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشهد در تأمین اقلام اساسی و مدیریت مصرف آب و برق در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد بیان کرد: در حوزه تنظیم بازار سه مرحله «تأمین، توزیع و تنظیم» تعریف شده و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت مصرف انرژی افزود: یکی از محورهای مهمی که در این مدت دنبال شده، بحث صرفهجویی بهویژه در مصرف انرژی بوده است. در این زمینه مردم، دستگاههای اجرایی و همچنین واحدهای تولیدی همراهی و همدلی بسیار خوبی با برنامههای مدیریت مصرف داشتهاند.
حیدری درباره وضعیت تأمین کالا در این شهرستان نیز گفت: در حوزه تأمین اقلام مورد نیاز مردم، خوشبختانه وضعیت مشهد نسبت به قبل از جنگ نیز بهتر شده و در حال حاضر از نظر تأمین کالا و اقلام اساسی، مشهد یکی از بهترین وضعیتها را در سطح کشور دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف آب تصریح کرد: مردم مشهد در حوزه مصرف آب عملکرد بسیار خوبی داشتهاند. حدود ۷۰ درصد مصرف آب در مشهد مربوط به بخش مصرف عمومی و خانگی است و مردم در این حوزه همکاری خوبی دارند. همچنین میزان پرت آب در مشهد حدود ۷ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۲۰ درصد است که این موضوع یک نقطه افتخار برای مردم فرهیخته مشهد محسوب میشود.
وی در ادامه به وضعیت مصرف برق در مشهد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت تأمین برق در شهر مطلوب است و هنوز به اوج مصرف نرسیدهایم. با توجه به اینکه دستگاههای سرمایشی هنوز به طور کامل وارد مدار مصرف نشدهاند، تلاش شده مدیریت مصرف به گونهای انجام شود که فعالیت واحدهای تولیدی و کارخانجات با مشکل مواجه نشود.
حیدری خاطرنشان کرد: در صورتی که در زمان اوج مصرف نیاز به اعمال خاموشیهای مقطعی باشد، شرکت توزیع برق برنامه مشخص و تقویم دقیقی را به مردم اطلاعرسانی خواهد کرد تا مدیریت مصرف برق با نظم و شفافیت انجام شود.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد تأکید کرد: تجربه سال گذشته نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و همکاری مردم، میتوان مدیریت مصرف انرژی را به شکل مناسب اجرا کرد و امیدواریم با ادامه این همراهی، شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.
مصرف علمی کودهای شیمیایی، کلید افزایش بهرهوری و تحقق «جهاد صرفهجویی» در کشاورزی
حسین عطائی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی گفت: تحقق «جهاد صرفهجویی» در بخش کشاورزی در گرو مصرف علمی، هدفمند و مبتنی بر اصول فنی کودهای شیمیایی است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ترویج الگوی صحیح مصرف نهادههای کشاورزی بیان کرد: تحقق «جهاد صرفهجویی» در بخش کشاورزی تنها به معنای کاهش مصرف نیست، بلکه به معنای مصرف علمی، هدفمند و مبتنی بر اصول فنی کودهای شیمیایی است تا ضمن افزایش بهرهوری، از هدررفت منابع نیز جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: امروز استفاده اصولی از کودهای شیمیایی، نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت غذایی کشور دارد و آموزش کشاورزان برای مصرف متعادل کود باید به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
عطائی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای افزایش راندمان مصرف کود، استفاده از دستگاههای «کودکار» و بذرکار ـ کودکار است که امکان قرارگیری کود در کنار یا پایینتر از بذر را فراهم میکند؛ روشی که علاوه بر افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه، از اتلاف کود و آسیب احتمالی به بذر جلوگیری میکند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: استفاده از کودهای دارای آنالیز استاندارد و کنترلشده باید به یک فرهنگ عمومی در بخش کشاورزی تبدیل شود. کودهایی که از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین و توزیع میشوند، دارای آنالیز مشخص، نظارت کیفی مستمر و کنترلهای دقیق آزمایشگاهی هستند و این موضوع، اطمینان خاطر بیشتری برای کشاورزان در زمینه کیفیت و اثربخشی کودها ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: کشاورزان باید از مصرف کودهای فاقد مشخصات فنی و آنالیز معتبر خودداری کنند، چرا که مصرف غیراصولی و بدون برنامه نهتنها موجب افزایش عملکرد نخواهد شد، بلکه میتواند به خاک، منابع آب و حتی کیفیت محصولات کشاورزی آسیب وارد کند.
عطائی با تأکید ویژه بر اهمیت آزمایش خاک اظهار داشت: انجام آزمایش خاک پیش از مصرف کود، یکی از مهمترین اصول کشاورزی علمی و اقتصادی است و کشاورزان باید با مراجعه به آزمایشگاههای تخصصی خاک، نیاز واقعی زمین زراعی خود را شناسایی کنند تا دقیقاً همان عنصر مورد نیاز خاک مصرف شود. این اقدام علاوه بر جلوگیری از مصرف بیش از اندازه کود، موجب کاهش هزینههای تولید، افزایش راندمان و حفظ حاصلخیزی خاک خواهد شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی همچنین بر استفاده تلفیقی از کودهای آلی و شیمیایی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از کودهای آلی در کنار کودهای شیمیایی، نقش مؤثری در تقویت ساختمان خاک، افزایش مواد آلی، بهبود فعالیت میکروارگانیسمهای مفید و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به توان داخلی کشور در حوزه تولید نهادههای کشاورزی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در تولید کود اوره به خودکفایی کامل رسیده و در زمره کشورهای صادرکننده این محصول راهبردی قرار دارد. همچنین به لحاظ تعدد واحدهای تولید کود، ایران جزو کشورهای دارای رتبههای نخست منطقه محسوب میشود و این ظرفیت ارزشمند، پشتوانهای مطمئن برای پایداری تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
عطائی سلامی افزود: با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، مشکلات حملونقل، قطعی برق و گاز و حساسیتهای موجود در حوزه نهادههای کشاورزی، روند تأمین و توزیع کودهای شیمیایی در استان بدون وقفه ادامه داشته و هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در راستای تحقق «جهاد صرفهجویی»، سیاست حمل مستقیم کود از مبادی تولید به انبار کارگزاران شهرستانی اجرایی شد که این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای دولتی، موجب تسریع در روند توزیع، کاهش مخاطرات احتمالی و پراکنش مناسب ذخایر در سطح استان شده است.
