ستاد حوزوی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته واکنش‌سریع قرارگاه بلاغ مبین حوزه‌های علمیه در جلسه‌ای با دستور کار «تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی»، برنامه‌های حوزه علمیه برای تشییع باشکوه و به یادماندنی امام شهید را بررسی و تصویب کرد.

تبدیل قرارگاه بلاغ مبین به عنوان ستاد حوزوی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با تعریف ماموریت‌های جدید؛ معرفی نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای شرکت در جلسات ستاد مرکزی تشییع امام شهید؛ آماده‌سازی مدارس علمیه قم و تهران جهت اسکان و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع با اولویت طلاب و خانواده‌های آنان؛ برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی تبیینی در حاشیه مراسم تشییع در تهران و قم مانند راه‌اندازی مواکب فرهنگی، و ... از مصوبات مهم این جلسه بود.

دستور آیت‌الله اعرافی بر بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات حوزه

آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور هم در بخشنامه‌ای به مسئول و اعضای قرارگاه بلاغ مبین، شورای معاونان و مدیران حوزه، مدیران استانها و مناطق و مدارس و مراکز حوزوی سراسر کشور با ابلاغ مصوبات قرارگاه بلاغ مبین و تقدیر و تشکر از تلاش های آنان، اعلام کرد:وظیفه برنامه‌ریزی و اقدامات جامع و لازم در خصوص تشییع رهبر شهید و مراسم معظم‌له به قرارگاه بلاغ مبین به عنوان «ستاد حوزوی» واسپاری می شود. لازم است از هم اکنون همه تدابیر لازم اندیشیده و همه امکانات برای برگزاری باشکوه و هدفمند و با محتوای تبیینی و تهییجی و با شیوه‌های جهادی، جمع آوری و بسیج شود.

حوزه ها و مدارس باید در این ماموریت و رسالت الهی در سراسر کشور و نیز خارج کشور، پیشرو و پیشاهنگ و سرآمد باشند.

وظیفه این ستاد در مرکز و امتداد آن در سراسر کشور و خارج کشور فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها و نیروها از هم اکنون تا مراسم تشییع و سپس تا چهلم امام شهید است و این وظیفه بر همه وظایف دیگر حاکم و مقدم است و ظرفیت همه نهادها حوزوی و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول و نیز تعامل گسترده مردمی لازم است.