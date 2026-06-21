به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صفدر پناهی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی «امام شهید امت» در استان اظهار کرد: حوزههای علمیه و مراکز حوزوی طی روزهای گذشته جلسات متعددی را با حضور مسئولان و فعالان حوزوی برگزار کردهاند و برنامهریزیهای لازم برای دوره پیش از تشییع، ایام تشییع و تا چهلم خاکسپاری انجام شده است.
وی افزود: رویکرد اصلی حوزه در این برنامهها تبیین و روشنگری است و به همین منظور مبلغان سازماندهی خواهند شد؛ بهگونهای که برای هر اتوبوس یک مبلغ برادر و در کاروانهای ویژه بانوان نیز یک مبلغ خواهر پیشبینی شده است.
رئیس حوزه علمیه برادران استان با اشاره به تقسیمبندی صورتگرفته از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور گفت: کشور به سه منطقه شمال و شمالغرب با محوریت تهران، جنوب و جنوبغرب با محوریت قم و شرق و جنوبشرق با محوریت مشهد تقسیم شده است و استان ما نیز در مسیر انتقال زائران به قم قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، حوزههای علمیه آمادگی اسکان زائران و کاروانهایی را که از مناطق جنوبی کشور عازم قم، تهران و مشهد هستند، در مدارس و مراکز حوزوی دارند، هرچند در بخش تأمین تغذیه با محدودیتهایی مواجه هستیم، اما برای اسکان آمادگی کامل وجود دارد و امیدواریم در زمینه تغذیه نیز مورد حمایت قرار بگیریم.
حجتالاسلام پناهی با بیان اینکه تعداد اتوبوسهای اختصاصیافته نقش مهمی در میزان اعزام نیروهای حوزوی دارد، تصریح کرد: طلاب و روحانیون از مشتاقترین اقشار برای حضور در این مراسم هستند، اما امکانات حملونقل محدود است و بر همین اساس درخواستهایی برای تأمین ناوگان مورد نیاز ارائه شده است.
وی بیان کرد: پس از مشخص شدن ظرفیت اتوبوسهای در اختیار حوزه، بلافاصله فرآیند ساماندهی و سازماندهی نیروها برای اعزام انجام خواهد شد.
رئیس حوزه علمیه برادران استان همچنین از برگزاری کرسیها و نشستهای تبیینی در سطح استان خبر داد و گفت: در تجمعات مردمی و برنامههایی که طی شبهای آینده در نقاط مختلف از جمله خیابان جمهوری برگزار میشود، نشستها و کرسیهای تبیینی با حضور طلاب و روحانیون برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامهها با هدف پاسخگویی به شبهات مطرحشده در روزهای اخیر، آگاهسازی افکار عمومی، تبیین مسائل روز و همچنین تقویت وحدت، همدلی و توجه به مصالح عمومی کشور برگزار میشود.
حجتالاسلام پناهی تأکید کرد: حوزههای علمیه از زمان بازگشت زائران تا چهلم خاکسپاری نیز برنامههای متعددی را در بخشهای مختلف استان و مراکز حوزوی اجرا خواهند کرد و تلاش میکنند نقش تبیینی و روشنگرانه خود را به بهترین شکل ایفا کنند.
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