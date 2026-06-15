به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح دبیرستان شبانه‌روزی زنده‌یاد دکتر عبدالمهدی انصاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دبیرستان یکی از پروژه‌های ارزشمند آموزشی خراسان جنوبی است که با ظرفیت پذیرش ۹۰ دانش‌آموز راه‌اندازی شده و بخشی از نیاز استان در حوزه فضاهای شبانه‌روزی دوره متوسطه اول را تأمین می‌کند.

وی افزود: در مقطع ابتدایی تقریباً همه روستاها از مدرسه برخوردار هستند، اما در دوره متوسطه به دلیل محدود بودن تعداد دانش‌آموزان در برخی مناطق، امکان ایجاد مدرسه در تمامی روستاها وجود ندارد و دانش‌آموزان ناگزیرند از ظرفیت مدارس و خوابگاه‌های شبانه‌روزی در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها استفاده کنند.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی گفت: بنیاد موج مهربانی با احداث این مجموعه آموزشی نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان ایفا کرده و این پروژه نمونه‌ای موفق از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی کشور است.

کاظمی با اشاره به امکانات این دبیرستان شبانه‌روزی تصریح کرد: علاوه بر فضای آموزشی مناسب، امکانات رفاهی و تربیتی مطلوبی نیز برای دانش‌آموزان فراهم شده و فضای سبز، زمین چمن مصنوعی، اتاق‌های مشاوره و بخش‌های مرتبط با فعالیت‌های کیفیت‌بخشی آموزشی در این مرکز پیش‌بینی شده است.

وی اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی را از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: این نهضت در خراسان جنوبی با جدیت در حال پیگیری است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی استاندار و فرمانداران، بیش از ۶۰ درصد از ۱۰۵ پروژه تعریف‌شده در قالب این نهضت به بهره‌برداری رسیده است.

کاظمی با تقدیر از همراهی مسئولان استانی در اجرای این طرح گفت: استاندار خراسان جنوبی و فرمانداران با عزم و اراده جدی پای کار توسعه فضاهای آموزشی هستند و علاوه بر تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، طراحی و آغاز پروژه‌های جدید را نیز در دستور کار دارند تا نهضت توسعه عدالت آموزشی با قدرت ادامه یابد.

وی همچنین مشارکت خیران را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش در مناطق کم‌برخوردار دانست و اظهار امیدواری کرد با تداوم این همراهی‌ها، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان بیشتری از امکانات آموزشی مناسب فراهم شود.